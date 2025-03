Manfred, Chi y Paz exigirán en el encuentro con el Gobierno que Arce desista de repostular

Los precandidato sostienen que en la cita se debe resolver el problema de los carburantes y esperan que el mandatario comunique que no buscará la repostulación.

eju.tv / Video: DTV

Los precandidatos Manfred Reyes Villa, Chi Hyun Chung y Rodrigo Paz Pereira llegaron la mañana de este martes a la Casa Grande del Pueblo, donde se celebrará el encuentro organizado por el Gobierno para tratar la crisis energética y garantizar las elecciones del 17 de agosto.

En contacto con los medios y por separado, los tres aspirantes a la Presidencia afirmaron que exigirán a Luis Arce que desista de buscar la reelección para mantener la estabilidad del país en el epílogo de su mandato.

«(Arce) tiene que renunciar a su candidatura para garantizar que es Presidente y no candidato», declaró Paz, a su ingreso al nuevo Palacio de Gobierno, en La Paz.

«Animarle a Luis Arce que continúe en el Gobierno, que no decline, pero que sí baje su candidatura de la Presidencia, porque necesitamos una seguridad, no queremos conflictos sociales en esta temporada, el hecho de que baje su candidatura nos deja un nivel de seguridad electoral», manifestó Chi.

Una opinión similar fue la de Reyes Villa, quien sostuvo que no es correcto que actores políticos invitados a la cita estén ausentes. Además, señaló que para garantizar las buenas intenciones del Gobierno, pedirá que Arce desista de su intención de buscar la reelección.

«Ahora es el momento en que todos debemos defender la democracia y no decir ‘no me importa, no voy a la reunión’, soslayar la responsabilidad de exigir al Gobierno que dé las soluciones inmediatas, miren cómo se ha elevado la canasta familiar», señaló, por su parte, el precandidato y Alcalde de Cochabamba.