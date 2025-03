Marco Antelo fue operado de emergencia

Durante el resto de la semana el presentador y director de AiLive no estará en los programas.

eju.tv

El presentador y productor de AiLive anunció el día de ayer mediante sus redes sociales que sería intervenido quirúrgicamente de emergencia debido a una complicación de su vesícula, al concluir la misma agradeció por la preocupación y señaló que todo había salido bien.

«Estoy a punto de entrar a quirófano, me van a tener que operar de emergencia por un tema de mi vesícula que se complicó y hoy me jugó una mala pasada, nada grave, pero sí estuve muy dolorido hoy» señaló en su video, donde informaba a sus seguidores que esta semana no estará en los programas de AiLive.

Esto sucedió justo ahora que Anabel justo se encuentra en otro país por trabajo, sin embargo, aclaró que sus pequeños están bien, bajo el cuidado de sus abuelas. Agradeció el cariño de la gente y luego de la cirugía subió una imagen indicando que todo había salido bien en la cirugía.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Hoy por la mañana publicó una foto en la cual Anabel se encuentra con él tomándole de la mano.