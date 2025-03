Mark Carney fue elegido para reemplazar a Justin Trudeau como primer ministro de Canadá

Mark Carney ganó la contienda liberal con más del 85% de los votos (REUTERS/Amber Bracken) Mark Carney ganó la contienda liberal con más del 85% de los votos (REUTERS/Amber Bracken)

Mark Carney fue elegido este domingo para reemplazar a Justin Trudeau al frente del Partido Liberal y el Gobierno canadiense. El ex gobernador del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra se impuso en una votación realizada entre unos 400.000 seguidores del Partido Liberal a la ex viceprimera ministra y ex ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, cuya dimisión del Gobierno en diciembre provocó la crisis que culminó este domingo con la elección del exgobernador del banco central canadiense.

De esta manera, Carney obtuvo el 85,9% de los votos emitidos por los militantes del partido, anunció Sachit Mehra, presidente de la formación.

Mark Carney será el próximo primer ministro de Canadá (REUTERS/Carlos Osorio) Mark Carney será el próximo primer ministro de Canadá (REUTERS/Carlos Osorio)

El flamante primer ministro supera así a Trudeau, quien en 2013 logró la victoria en las primarias con poco más del 80 por ciento de votos, y se impone a sus otros tres rivales: Chrystia Freeland (8%), Karina Gould (3,2%) y Frank Baylis (3%).

Tras su contundente victoria, brindó un discurso con un fuerte mensaje contra el gobierno norteamericano: “Hay alguien que está tratando de debilitar nuestra economía (…) Donald Trump, como sabemos, ha impuesto aranceles injustificados a lo que fabricamos, a lo que vendemos y a cómo nos ganamos la vida. Está atacando a las familias, trabajadores y empresas canadienses, y no podemos permitir que tenga éxito, y no lo permitiremos”.

Carney dijo que Canadá mantendrá los aranceles de represalia en vigor hasta que “los estadounidenses nos muestren respeto”.

Carney ganó la contienda liberal con más del 85% de los votos (REUTERS/Carlos Osorio) Carney ganó la contienda liberal con más del 85% de los votos (REUTERS/Carlos Osorio)

Tras su elección como líder del Partido Liberal, Carney reemplazará en las próximas horas a Trudeau como primer ministro del país hasta que se convoquen elecciones generales, lo que se podría producir en abril.

Carney atravesó la crisis cuando era gobernador del Banco de Canadá y cuando en 2013 se convirtió en el primer no ciudadano británico en dirigir el Banco de Inglaterra desde su fundación en 1694. Su nombramiento recibió elogios bipartidistas en el Reino Unido después que Canadá se recuperara de la crisis financiera de 2008 más rápido que muchos otros países.

Los conservadores de la oposición esperaban que la elección girara en torno a Trudeau, cuya popularidad disminuyó a medida que subían los precios de los alimentos y la vivienda y aumentaba la inmigración.

La guerra comercial de Trump y sus declaraciones de convertir a Canadá en el estado número 51 de Estados Unidos han enfurecido a los canadienses, que abuchean el himno estadounidense en los partidos de la NHL y la NBA. Algunos cancelan viajes al sur de la frontera y muchos evitan comprar productos estadounidenses cuando pueden.

El auge del nacionalismo canadiense ha reforzado las posibilidades del Partido Liberal en una elección parlamentaria que se espera que se celebre en los próximos días o semanas, y los resultados de los liberales han ido mejorando de manera constante en las encuestas de opinión.

“Hemos hecho de este el mejor país del mundo, y ahora nuestros vecinos quieren apropiárselo. De ninguna manera”, dijo Carney antes de la votación de este domingo.

Trudeau advirtió que Canadá enfrenta un “desafío existencial” por parte de EEUU (REUTERS/Carlos Osorio) Trudeau advirtió que Canadá enfrenta un “desafío existencial” por parte de EEUU (REUTERS/Carlos Osorio)

En su discurso de despedida, Trudeau advirtió este domingo que Canadá enfrenta un “desafío existencial” por parte de los Estados Unidos.

“Los canadienses enfrentan de nuestro vecino un desafío existencial”, dijo a los leales del partido reunidos en Ottawa, refiriéndose a la guerra comercial del presidente estadounidense Donald Trump y a los comentarios repetidos sobre la anexión de Canadá.

Carney ha recibido un respaldo tras otro de parte de ministros del gabinete y miembros del Parlamento desde que declaró su candidatura en enero. Es un economista con formación académica de alto nivel y experiencia en Wall Street, que ha estado interesado desde hace mucho tiempo en entrar en la política y convertirse en primer ministro, aunque carece de experiencia política.

La otra gran candidata a la dirección del Partido Liberal fue la ex vice primera ministra Chrystia Freeland. Trudeau le comunicó a Freeland en diciembre que ya no deseaba que ocupara el cargo de ministra de Finanzas, aunque podía continuar como vice primera ministra y principal referente para las relaciones entre Estados Unidos y Canadá. Freeland renunció poco después, publicando una dura carta sobre el gobierno que resultó ser el golpe final para Trudeau.

Se espera que Carney convoque elecciones poco después. O bien Carney convocará una, o los partidos de la oposición en el Parlamento podrían forzarla con un voto de desconfianza más adelante este mes.

