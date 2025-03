Mientras arcistas insisten en un ‘encuentro’, Tuto lo califica de ‘estéril’

El precantidato aseguró que la aprobación del crédito de $us 100 millones para garantizar los recursos para las elecciones está en manos del vicepresidente David Choquehuanca.

Naira Menacho

Fuente: Red Uno/Que no me pierda

El precandidato presidencial, Jorge Tuto Quiroga, ve innecesario y hasta ‘estéril’ el “Encuentro por la Estabilidad y la Democracia”, convocado por el Gobierno este martes 18 de marzo y aseguró en QNMP que el propósito del encuentro es solo para transferir la responsabilidad a otras personas, y justificar lo que no se ha hecho hasta el momento, como firmar el acuerdo realizado el pasado 17 de febrero en el encuentro Multipartidario.

“El tema de la democracia y el cronograma electoral lo tratamos hace un mes (…) y se acordó la limpieza del padrón, los recursos para el TREP y los recursos para el voto en el exterior, que se haga una ley de preclusión y que se dé la reasignación presupuestaria en el Legislativo; Arce, Choquehuanca y Andrónico no han firmado aquello que se acordó”, indicó el precandidato.

Tuto asegura que los que deben arreglar esta situación, sin estar convocando a ‘encuentros’, es el MAS, Evo Morales, Luis Arce, David Choquehuanca y Andrónico Rodríguez, puesto que ellos fueron los que causaron el problema.

“Hoy nos enteramos de que el crédito de Japón por 100 millones de dólares está en manos de Choquehuanca. Hacer una cumbre para que Arce y Choquehuanca se pongan de acuerdo para firmar lo que todos acordamos, me parece ‘estéril’”, manifestó Quiroga.

Por otro lado, el precandidato asegura que no existe un riesgo en la realización de las elecciones generales que está fijada el 17 de agosto, sin embargo, señaló que se debe garantizar los recursos para garantizar la realización del TREP.

Entre tanto, Ana María Castillo, senadora arcista, criticó que muchos de los actores políticos hayan rechazado ir al encuentro, sin justificar el porqué y aseguró que la Asamblea ha conflictuado al Gobierno al dilatar la aprobación de los créditos.

“La Asamblea es responsable de algunos de los problemas que existe en el país y me apenaría que ahora que existe la predisposición de un encuentro multipartidario no asistan muchos (…) esto muestra que hay actores políticos que no buscan la solución, sino que pretenden que continúen los problemas”, expresó Castillo.