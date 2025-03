Miguel Ángel Rimba: “Que nuestra selección haga respetar la localía ante Uruguay”

El riberalteño, que defendió los colores de la selección nacional durante muchos años, espera una victoria ante Uruguay, este martes (16:00), en el estadio de Villa Ingenio

Rainer Duran

Fuente: eldeber.com.bo

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Miguel Ángel Rimba es uno de los futbolistas históricos de la selección nacional. Con la Verde diputó seis ediciones de la Copa América, amistosos, Eliminatorias y el Mundial de 1994 en Estados Unidos.

Tiene 57 años (1-11-1967). Jugó en Bolívar, Atlético Tucumán de Argentina, Oriente Petrolero, Real Santa Cruz y Aurora. Su retiro se dio en 2003.

‘Correcaminos’, como le decían, sumó 80 partidos con la casaca del seleccionado boliviano y entre esos encuentros recuerda los enfrentamientos contra Uruguay, como antesala del partido por Eliminatorias al Mundial 2026 que la Verde y la Celeste jugarán este martes en el estadio Municipal de Villa Ingenio, de la ciudad de El Alto.

También habló de Bolívar, equipo en el que jugó 13 temporadas, y reveló a ED Sports un proyecto ambicioso que tiene junto a Marco Etcheverry y Marcelo Torrico.

¿Qué expectativa te genera el partido entre Bolivia y Uruguay?

Jugar contra Uruguay siempre genera una expectativa tremenda. Esperando que nuestra selección haga respetar la localía en este tipo de partidos, así que le deseamos siempre lo mejor individualmente y colectivamente. Que el principal ganador sea el público viendo un gran partido.

Te tocó jugar varias veces contra Uruguay ¿cuál de esos enfrentamientos recuerdas más?

Creo que los dos partidos que jugamos en las Eliminatorias del 93, previo a nuestra clasificación al Mundial. Primero en La Paz, porque fue un partido complicadísimo, yo diría que fue uno de los más duros que tuvimos en las Eliminatorias. Tras el primer gol de Platini, Uruguay salió a jugarnos de igual a igual, ahí también aprovechamos los espacios y pudimos aumentar el marcador y ganar por 3-1.

¿La revancha, por qué la recuerdas tanto?

El partido de vuelta me trae muchos recuerdos, porque lamentablemente en ese encuentro me sacaron mi segunda tarjeta amarilla en las Eliminatorias y no pude jugar el último partido de la clasificación ante Ecuador, pese a haber viajado, lo miré el encuentro desde la tribuna y por eso que me trae muchos recuerdos también.

¿Crees que Bolivia tiene una ventaja mayor ahora que juega en El Alto?

Es un plus cuando se tiene un buen equipo, buenos jugadores, cuando están convencidos, cuando se trabaja bien, cuando se tiene un grupo sólido y compacto, pero cuando no haces eso y hay mala planificación, como la que se está habiendo desde hace mucho tiempo en nuestra selección actual, la atura queda más a favor de las selecciones que vienen, porque se preparan con tiempo y planifican con tiempo.

¿Qué selección hizo, eso desde tu punto de vista?

Ustedes vieron el ultimo empate que tuvo la selección frente a Paraguay, vino con más de medio equipo con casi 15 días de anticipación a Cochabamba y en el partido terminaron corriendo mucho más que nuestra selección, porque ellos planificaron entrenamientos incluso en Achumani y esa planificación de los rivales va en contra de nuestra selección y lógicamente en contra de un resultado favorable.

De los 26 jugadores que convocó Óscar Villegas para los partidos contra Perú y Uruguay, 14 juegan en el exterior, algo pocas veces visto…

Hay jugadores que normalmente no vienen jugando en sus clubes del extranjero; segundo, el viaje para poder llegar a tiempo y tener una aclimatación no es el adecuado, por lo tanto, no llegan a acoplarse bien a los jugadores que normalmente lo viene haciendo con un ritmo competitivo, entonces eso para mí es un perjuicio, es un perjuicio más para nuestra selección cuando se convoca a estos jugadores legionarios.

¿No lo ves muy favorable?

Si bien jugar afuera siempre te da un roce internacional, pero eso es cuando vienes jugando regularmente en tu club, y normalmente eso no pasa con nuestros jugadores que juegan en el extranjero, en ligas menores, en ligas que no son competitivas.

Cambiando de tema, vos que jugaste en Bolívar entre 1985 y 1998. ¿Qué te parece la serie que le tocó en la Copa Libertadores, con Palmeiras, Sporting Cristal y Cerro Porteño?

Complicada la serie, los tres rivales son muy competitivos en esta clase de torneos, pero si Bolívar logra hacer respetar la localía en La Paz con seguridad puede seguir avanzando. De ya es una serie muy difícil y muy complicada.

Después de dejar el fútbol profesional, luego de unos años fuiste viceministro de deportes, ¿luego qué fue de la vida de Miguel Rimba?

Fui secretario de deportes en El Alto, estuve acompañando a la alcaldesa Eva Copa durante dos años y esa gestión fue que pude conseguir el tema de la iluminación para el estadio de Villa Ingenio, donde ya se puede jugar de noche. Después me desvinculé de esa secretaria y ahora es muy probable que compremos un equipo de Sorata que va a jugar el interprovincial en La Paz, donde ocupando uno de los tres primeros lugares podremos participar en la Copa Simón Bolívar con posibilidades de tener un cupo más en la División Profesional del fútbol boliviano. Esto lo estoy haciendo con Marco Etcheverry y dos amigos empresarios jóvenes que estamos apostando a este gran proyecto. Estamos seguros que va a ser muy beneficioso.

¿Serás dirigente o miembro del cuerpo técnico?

Marco Etcheverry, Marcelo Torrico y mi persona seremos del cuerpo técnico de este equipo.