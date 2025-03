Militares venezolanos detuvieron a un franco estadounidense en territorio colombiano: lleva 58 días desaparecido

La familia del surfista Lucas Hunter relató que circulaba por una carretera cercana a la frontera cuando fue obligado a ingresar a Venezuela

Fuente: infobae.com

Hace 58 días que Lucas Hunter un estadounidense y francés de 36 años, que no habla español, fue detenido por funcionarios venezolanos en el paso fronterizo entre Colombia y Venezuela, “aunque nunca intentó entrar ni quiso ir a Venezuela” ha dicho su familia a través de redes sociales tratando de obtener información pública ya que no la han logrado por vía de los organismos del régimen de Nicolás Maduro.

Lo que ha relatado su familia es que el 7 de enero de 2025, Hunter “se encontraba haciendo windsurf en Colombia cuando la carretera por la que circulaba se acercó a la frontera con Venezuela”, fue entonces cuando funcionarios venezolanos lo obligaron a ingresar a territorio venezolano.

Ese 7 de enero Lucas iba en moto por Paraguachón y la carretera lo acercó a la frontera con Venezuela, cuando al percatarse “dio media vuelta para alejarse, pero fue coaccionado por los agentes fronterizos venezolanos que cruzaron a Colombia para atraparlo”, relata la familia del joven.

“Según el propio informe del gobierno venezolano, Lucas nunca tuvo intención de entrar en Venezuela e intentó dar la vuelta inmediatamente cuando se dio cuenta de que estaba a la vista de la frontera. Desesperados por llamar la atención del Gobierno de Estados Unidos, los guardias fronterizos venezolanos obligaron a Lucas a cruzar la frontera con Venezuela”.

“A la 1:30 PM hora de Colombia, envió una nota de voz a Sophie diciendo que había sido ‘capturado por los venezolanos, y han pasado cuatro horas desde que estoy aquí. Creo que me quieren dejar ir, pero tengo a la policía, los militares que me están haciendo muchas preguntas, y creo que voy a llegar al final de las cosas’. Lucas también recalcó en mensajes de texto que no sabía lo que estaba pasando”.

El segundo mensaje de voz que Hunter envió a su hermana fue a las 9:00 am hora Colombia del 8 de enero: ‘Sigo en el mismo lugar. Hay policía de inmigración involucrada… Hicieron un informe con todos los detalles, donde está escrito que no tenía intención de entrar en el país, y cuando vi la frontera, di marcha atrás, pero los militares me dijeron que me presentara’.

Cuando Lucas Hunter llegó aquí se percata que es un paso fronterizo y fue detenido

En el mensaje de voz agrega ‘hay gente que me dice que me van a interrogar durante tres días. Supongo que será en Caracas. Otros dicen que lo veremos hoy más tarde. Así que ahora estoy esperando la autorización para salir’.

Ese fue lo último que la familia de Lucas recibió de comunicación y no volvieron a saber de él.

Los deportes, su pasión

Aclaran que Lucas, a quien describen como amable, divertido, alegre y lleno de vida, “nunca ha servido en el ejército, no tiene afiliación política y nunca ha participado en ningún mitin o activismo por ninguna causa. Habla inglés y francés, pero no español”.

“Lucas y su hermana Sophie planearon unas vacaciones en el norte de Colombia por su excelente kitesurf y sus fantásticas vistas. Lucas nunca había manifestado interés por Venezuela ni había planeado visitarla. Sophie cayó enferma y no pudo acompañarle. Durante su estancia en Uribia, Lucas hizo varias excursiones con guías para explorar. Viajaba solo y se lo pasaba muy bien”.

La familia del franco estadounidense ubica en el mapa dónde ocurrió la detenición de Hunter

El joven en custodia del régimen venezolano, que es ciudadano estadounidense-francés, el segundo de cuatro hermanos, trabaja en finanzas internacionales “es un apasionado de los deportes acuáticos desde que trabajó como monitor en esa disciplina en Hawái”.

“Es un ávido kitesurfista y un gran fan de Point Break y de la leyenda del surf Robbie Naish. Procede de una orgullosa familia de educadores del Estado de Georgia y veteranos de EEUU que han servido en la Primera Guerra Mundial, el desembarco del Día D en la playa de Utah en la Segunda Guerra Mundial, Corea y las guerras de Vietnam”.

El paso fronterizo

La familia de Lucas Hunter lleva casi dos meses investigando qué pasó con el joven, intentando tener acceso a información oficial y así mismo han determinado lo ocurrido en el paso fronterizo de Paraguachón, cuyos funcionarios detuvieron al franco estadounidense.

Nada indica que es un paso fronterizo

Destacan en una foto de la zona que “no se ven banderas, ni guardias de uniforme, ni apenas señalización. Ni siquiera hay una puerta o un brazo de barrera como el que se esperaría en un aparcamiento, y mucho menos en un paso fronterizo”.

Por ello insisten en que “cualquiera podría haber cometido el mismo error que Lucas. Incluso si te acercas y lees español, la única pista inicial es este cartel en español que se traduce como ‘Felices viajes, regrese pronto’, sin ninguna mención de adónde viajarías”.

“Incluso justo en el cruce, sólo hay un cartel que dice ‘Migración Colombia’. No hay ninguna mención obvia a Venezuela ni a su bandera”.

Por la foto del Puesto de Control Migratorio Terrestre Regional Guajira, dice la familia de Hunter que “así de cerca tuvo que llegar Lucas para darse cuenta de que era un paso fronterizo. Para entonces, ya era demasiado tarde”.

Los militares lo secuestraron

Lo grave de lo narrado por ellos es que revelan que “los guardias fronterizos venezolanos cruzaron la frontera, agarraron a Lucas y se lo llevaron a sus instalaciones de investigación. No se le ha vuelto a ver desde entonces”.

El principal temor que revelan en la publicación es porque “Venezuela tiene un historial de detenciones injustas de ciudadanos estadounidenses. Estados Unidos y otros países denunciaron la negativa del presidente Maduro a aceptar su derrota en las elecciones de julio de 2024″.

Hunter está detenido desde que se acercó a un paso fronterizo en la frontera con Venezuela

“Desde entonces, Venezuela ha detenido al menos a 13 estadounidenses y a decenas de otros extranjeros a un ritmo récord para obtener concesiones políticas de Estados Unidos y otros gobiernos”.

“Dado que Lucas no tenía intención de entrar en Venezuela, ni tenía motivaciones políticas o militares, es muy posible que los funcionarios venezolanos observaran que Lucas hablaba inglés con la policía fronteriza colombiana y lo tomaran como parte de la directiva de evaluar y detener a tantos extranjeros como fuera posible”.

“A pesar de las reiteradas peticiones locales e internacionales, las autoridades venezolanas no han confirmado ni desmentido la suerte, el paradero, el bienestar ni la ubicación de Lucas. El gobierno estadounidense trajo a casa a 6 estadounidenses el 31 de enero. El impulso debe continuar para traer de vuelta a casa a Lucas y a los otros 6 estadounidenses”.