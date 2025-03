Morales: Había sido su ‘amante o novio’ de un vocal del TSE el que demandó al FPV

Morales también reveló que hace dos o tres días los visitó “un hermano que estaba ahí arriba” —en alusión al Gobierno— y les comentó que el plan del presidente Luis Arce “es matar a Evo”.

Por Boris Góngora

Fuente: La Razón

El expresidente Evo Morales señaló este viernes que el “novio o amante” de uno de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ―sin dar nombres― fue el que demandó al Frente Para la Victoria (FPV) para la anulación de la personería jurídica, luego que en las elecciones de 2020 no alcanzara el 3% de los votos.

“Nos robaron la sigla (del Movimiento Al Socialismo); nos conseguimos la sigla del FPV y ayer había sido su amante, su novio, su pareja de un vocal del Tribunal Supremo Electoral, el que demandó al FPV; parece sospechoso, y está totalmente confirmado. El TSE (está) admitiendo la demanda para aprobar o rechazar”, dijo Morales en un encuentro con militantes de Tiquipaya, Cochabamba.

El jueves se conoció la admisión de una denuncia ante el TSE contra el FPV y Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL) para la cancelación de su personería jurídica.

La demanda fue interpuesta por Peter Erlwein Bechkhauser en contra de ambos partidos políticos porque, en su justificación, no alcanzaron el 3% de los votos válidos la elección general de 2020.

En las elecciones del 18 de octubre de 2020, el FPV logró 95.255 votos, el 1,55% de la votación nacional. En tanto, Pan-Bol obtuvo 31.795 votos, que es el 0,52%.

Morales señaló que si él no hubiera sido candidato por el FPV, no habría ninguna demanda y que ahora nuevamente se lo quiere quitar la sigla.

“Saben, compañeros, el Gobierno, el imperio y la derecha no quieren otra vez que el indio sea gobierno. Ustedes saben que los compañeros dicen que Evo ha sido el mejor presiente de Bolivia y ese presidente no quieren que vuelva. Ahora nos quieren quitar la sigla”, afirmó.

Ante las amenazas de perder la sigla, pidió a sus bases no preocuparse y que indicó que “habrá” sigla para participar de las elecciones presidencial. “En una reunión yo informé, no va a faltar sigla, no se preocupen de eso”.

Además, reveló que hace dos o tres días los visitó “un hermano que estaba ahí arriba” —en alusión al Gobierno— y les comentó que el plan del presidente Luis Arce “es matar a Evo”.

“Estoy diciendo por primera vez, (de) testigo, (están) los compañeros. No se puede entender (si es) por ambición o por tapar su acto de corrupción familiar”.

Asimismo, el líder cocalero adelantó que la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba sugirió que el día de la inscripción de los candidatos, él “vaya a La Paz”.

“El Trópico decidió que (vaya) el 50% de sus bases, con la única (de trabajadores campesinos) y otros departamentos. Si todos se movilizan, fácilmente podemos llegar 30.000 (a) 50.000 marchando. Respetamos la decisión de la única y nos sumamos”, dijo.

Pidió prepararse y alistar, sin embargo, aclaró que aún no hay una convocatoria para las elecciones y probablemente éste será en mayo.

Morales está atrincherado en el Trópico de Cochabamba desde octubre de 2024 y es resguardado por sus bases. Sobre él pesa una orden de aprehensión por el delito de trata de personas con agravante.

