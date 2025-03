Nace ‘EVO Pueblo’ y los evistas anuncian marcha para inscribir a Morales como candidato a la Presidencia.

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Parte de los asistentes en el congreso de refundación del instrumento político de Morales. Foto: captura

Boris Bueno Camacho / La Paz

Chávez: «No es un culto a la personalidad», evistas refundan su partido y crean la sigla «EVO Pueblo»; Diputado Reyes afirma que Samuel Doria Medina se convierte en el puntal para derrotar al masismo en las elecciones; y, Sala Plena del TSE definirá este martes el calendario electoral. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Chávez: «No es un culto a la personalidad», evistas refundan su partido y crean la sigla «EVO Pueblo»

El congreso evista para la refundación del partido arribó a una de sus conclusiones esta mañana con la creación de la sigla “EVO Pueblo»; Wilfredo Chávez, abogado de Evo Morales, aseguró que no se trata de un culto a la personalidad. El congreso de diferentes sectores afines a Morales se desarrolló el fin de semana en Villa Tunari, Cochabamba. Los colores de la nueva sigla son blanco, verde y azul. Chávez dijo que la decisión para elegir el nombre del partido fue unánime, pese a existir otras opciones. El elemento determinante para definir el nombre fue que la sigla se identifique con el líder. “La construcción del estatuto va a dar cuenta de que no necesariamente es un culto a la personalidad. En términos marxistas, es algo que no debería ser, pero han pasado los tiempos. Pensamos que Evo concentra el gran sentir de las bolivianas y bolivianos”, dijo.

Confirman marcha para inscribir la candidatura de Evo Morales

El asambleísta departamental de Cochabamba por el Movimiento al Socialismo (MAS) de la facción evista, Sergio De La Zerda, confirmó que la alianza Evo Pueblo participará en las elecciones del 17 de agosto. “Esta actividad no tiene precedentes en la historia política reciente”, declaró el asambleísta, al referirse a las más de 100,000 personas que habrían participado en la inauguración del congreso de refundación del instrumento político. La alianza, que llevará el nombre Evo Pueblo, se presentará en las elecciones del 17 de agosto bajo la sigla del Frente para la Victoria (FPV). De La Zerda aseguró que esta fuerza política cumple con todos los requisitos legales, al igual que el expresidente, quien está “plenamente habilitado” para participar en los comicios. Además, confirmó que habrá una marcha para inscribir la candidatura de Morales hasta la ciudad de La Paz.

Diputado Reyes afirma que Samuel Doria Medina se convierte en el puntal para derrotar al masismo en las elecciones

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Alejandro Reyes, afirmó este lunes que el precandidato opositor Samuel Doria Medina se convierte en la punta de lanza para derrotar al Movimiento al Socialismo (MAS), a Andrónico Rodríguez y todas las corrientes que se desprenden del partido azul y participarán en las elecciones nacionales de agosto de este año; destaca, además, la virtud que tuvo el empresario para poder aglutinar a diferentes corrientes en una propuesta inclusiva de cara a esos comicios. Según la encuesta dada a conocer la pasada jornada por Marcelo Claure, Andrónico Rodríguez tiene una intención de voto de 25% y actualmente es el político mejor posicionado rumbo a las elecciones generales de agosto; Samuel Doria Medina se erige como el principal contendiente, ya que tiene una intención de voto de 16%; sin embargo, su techo electoral asciende a 51%, por encima del presidente del Senado, que tiene un 48%.

Manfred tras «súper encuesta» de Claure: «Lo único que está haciendo es tratar de distraer a la población»

El precandidato presidencial Manfred Reyes Villa aseguró este lunes que la encuesta divulgada anoche por Marcelo Claure sólo busca «distraer a la población». En el trabajo, aparece como el candidato de oposición más relegado en la carrera electoral. «Estas encuestas lo único que están haciendo es tratar de distraer a la población boliviana ‘hay cucu, aquí está el cucu del MAS con tal candidato’ y no sabemos si (Andrónico Rodríguez) es candidato, él ha dicho que no es candidato», sostuvo el alcalde de Cochabamba. En la encuesta de «candidato de primera opción», Reyes Villa aparece quinto, con 11% de apoyo. Delante de él están Chi Hyun Chung (13%), Jorge Tuto Quiroga (15%), Samuel Doria Medina (16%) y Rodríguez, quien, a pesar de haber descartado su postulación, tiene un 25% de apoyo. Para el aspirante a la Presidencia, las encuestas deberían hacerse una vez que se tengan los binomios inscritos.

Sala Plena del TSE definirá este martes el calendario electoral

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Gustavo Ávila aseguró que la Sala Plena definirá este 1 de abril la fecha para el lanzamiento de la convocatoria para las elecciones generales programadas para el 17 de agosto de 2025. “Mañana ya tenemos una convocatoria a Sala Plena. Seguramente el primer análisis que vamos a hacer va a ser el tema de emitir un pronunciamiento por las leyes que no han sido aprobadas. Y, segundo, ya entraremos a determinar la fecha en la que se va a hacer pública la convocatoria y el calendario electoral”, informó. Explicó que el Órgano Electoral prepara un análisis interno de cada etapa del calendario, además de los reglamentos que serán aprobados. Indicó que durante “la primera semana de abril”, se conocerá la convocatoria para las elecciones. También expresó su preocupación por la falta de aprobación del paquete de leyes electorales en la Asamblea Legislativa.

Consejo de Autonomías conforma comisiones departamentales para atención de emergencias por efectos climáticos

Luego de la reunión que sostuvieron los miembros del Consejo Nacional de Autonomías, que incluyó la participación de autoridades de distintos niveles del Estado, en el encuentro se determinó la conformación de comisiones departamentales, con el objetivo de atender las emergencias que surjan por eventos climáticos, como las lluvias, que desde hace meses destruye viviendas, impacta contra la producción agropecuaria, pérdida de vidas y otros. “Declarar por consenso de los miembros del Consejo Nacional de Autonomías como prioridad la atención articulada e inmediata de desastres y emergencias en todo el territorio. Los miembros del Consejo Nacional de Autonomías determinan conformar comisiones ad hoc departamentales para coordinar el diagnóstico, necesidades y el destino de los recursos en la atención de la emergencia declarada”, señala el primer punto de los cuatro aprobados y que fue leído por el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui.

Con el informe de la ONU, Camacho alista recursos judiciales para ejecutar su libertad

Con el informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, que recomienda la liberación inmediata del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, la autoridad anunció que alista los respectivos trámites para concretar este asunto. “En los próximos días presentaré los recursos judiciales y constitucionales pertinentes, para ejecutar esta orden de libertad emitida por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas a favor de mi persona”, sostuvo el gobernador este lunes, en un mensaje publicado en sus redes sociales. En días pasados, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU emitió un informe en el que advierte sobre la detención arbitraria de Camacho y recomendó su inmediata liberación. De esta manera, el gobernador consideró que las autoridades judiciales y constitucionales tendrán en sus manos la responsabilidad de cumplir con esta resolución internacional.

Yacimientos anuncia un foro para explicar los precios del combustible

En medio de acusaciones, desinformación y especulación, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció que realizará un foro en Santa Cruz con empresas internacionales para explicar a la población cómo funciona la importación de combustibles, tras una denuncia de presunto sobreprecio en los carburantes. “Vamos a invitar a empresas líderes mundiales que se dedican al tema de precios, cómo se manejan, a qué precio llega el combustible a la región de Sudamérica, cuáles son los puntos de importación, los costos de flete. Vamos a anunciar esta semana la fecha del foro”, informó Armin Dorgathen, presidente de YPFB. El funcionario pidió a la población no creer cualquier declaración de “personas que se ponen un casco”, en referencia a una denuncia pública que realizó Ludwig Sánchez, presunto miembro de la Confederación Nacional Hidrocarburífera, Energética y Petroquímica (Conahep).

YPFB asegura que en el eje troncal se va normalizando el abastecimiento de combustible

El abastecimiento de combustible se ve regularizando en el eje troncal del país y en los próximos días llegarán más volúmenes, aseguró el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen. “Hasta el día de hoy comprometimos poder comenzar a normalizar ya los volúmenes, poder llegar al 100% en todo el eje troncal, estamos ya cumpliendo esto y esto claramente se puede evidenciar en que bajaron las filas tanto de gasolina como de diésel”, indicó. Hace algunas semanas recordó que había 100 vehículos haciendo fila en las estaciones de servicio en busca de combustible, pero ahora se redujo a unos 30, lo que se irá regularizando en los próximos días, insistió el ejecutivo. “Es más fácil poder disminuir las filas de gasolina porque el acopio es de 20 o 40 litros, pero en diésel es más complicado porque necesitamos mayores volúmenes”, indicó.

Choferes se movilizan este miércoles y ratifican paro si no se destituye a dos autoridades

La Confederación de Choferes de Bolivia ratificó que el miércoles cumplirá una jornada de movilizaciones y ratificó el paro del sector en caso de que no se destituya al presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y el viceministro de Defensa del Consumidor. «Nosotros ratificamos el paro, mientras, se tiene que evaluar con las federaciones las respuestas que estamos recibiendo (del Gobierno), se va a hacer una evaluación y tomaremos una determinación», manifestó el secretario de Relaciones de la confederación de choferes, Víctor Tarqui. La anterior semana el sector llevó a cabo un ampliado cuyas determinaciones incluyen el pedido de destitución del titular de la ABC, Marcel Claure, a quien identifican como el responsable del mal estado de las carreteras, que ocasionaron accidentes de tránsito, además del despido del viceministro Jorge Silva.

