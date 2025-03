Nayar cuestiona al TSE, afirma que el TREP se habría desarrollado sin necesidad de una ley

La legisladora instó al gobierno a garantizar los recursos económicos necesarios para la realización de los comicios de agosto.

Santa Cruz.- La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luisa Nayar, sostuvo que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) pudo haber implementado el Sistema de Transmisión y Publicación de Resultados Preliminares (TREP) sin necesidad de una ley, ya que en elecciones anteriores se utilizó sin contar con una normativa específica.

«Esa es la que garantiza, en realidad, el proceso. Y si hubiera habido voluntad del Tribunal Supremo Electoral, podría haber desarrollado el TREP sin necesidad de una ley. ¿Por qué? Porque ya en anteriores elecciones se había desarrollado», declaró Nayar en entrevista con La Hora Pico de eju.tv, que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

Este jueves, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el proyecto de ley del TREP en sus estaciones en grande y en detalle. La norma fue presentada por el TSE para su aplicación en las elecciones generales de 2025.

Ante los rumores sobre un posible retraso o cancelación de las elecciones de agosto, Nayar señaló que estas preocupaciones surgen de las acciones del gobierno. «Eso no lo digo yo, eso es lo que develan las acciones que viene realizando sistemáticamente el gobierno. ¿Por qué no se lleva adelante de una vez por todas la ley de convocatoria? ¿Por qué el Tribunal Supremo Electoral le da tanta vuelta? ¿Por qué ponen excusas, reuniones y cumbres para luego no cumplir nada?», cuestionó.

La legisladora instó al gobierno a garantizar los recursos económicos necesarios para la realización de los comicios. «Nosotros estamos dando un seguimiento cercano, pero esto es responsabilidad entera del gobierno garantizar las elecciones presidenciales», afirmó.

Asimismo, expresó sus dudas sobre la imparcialidad del TSE. «Es un Tribunal Supremo Electoral que, al menos en lo personal, no me termina de cerrar. Creo que la ciudadanía debe estar alerta y expectante», advirtió Nayar.

Lamentó un supuesto «chantaje» por parte del TSE al condicionar se los incorpore en la Ley de Juicio de Responsabilidades. «¿Por qué tiene que ser eso una condicionante para que se realicen las elecciones generales?», cuestionó.