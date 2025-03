Netanyahu anuncia que va a destituir al jefe del Shin Bet

El primer ministro israelí dijo que no confía en Ronen Bar, quien está al frente de la agencia encargada de investigar la posible implicación del mandatario en el “Qatargate”.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, informó este domingo (16.03.2025) al jefe de la agencia de seguridad interior del país que esta semana pedirá al Ejecutivo su destitución. «Debido a la continua falta de confianza, he decidido presentar una propuesta al gobierno para poner fin al mandato del jefe del Shin Bet» Ronen Bar, anunció el mandatario en un video.

En él, Netanyahu subraya la necesidad de «restablecer la organización, alcanzar todos nuestros objetivos de guerra e impedir el próximo desastre», en alusión al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. «Permanentemente, pero sobre todo durante una guerra así, existencial, debe haber confianza total entre el primer ministro y el jefe del Shin Bet», afirmó Netanyahu.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El primer ministro acusó el jueves a Bar, que fue nombrado en 2021 y que debía permanecer en el puesto hasta 2026, de estar detrás de una «campaña de amenazas y de filtraciones en los medios» que busca «impedir tomar las decisiones necesarias para reencaminar al Shin Bet». La agencia está encargada de investigar la posible implicación del mandatario en el escándalo conocido como «Qatargate”.

Bar responde

Desde hace al menos un mes, el diario liberal Haaretz advertía que legisladores y el aparato de defensa –»en particular el propio Shin Bet»– eran conscientes de que Netanyahu quería deshacerse de Bar después de que la agencia abriese una investigación sobre presuntos vínculos (entre ellos financieros) de tres de los asesores y portavoces del premier con Qatar.

Este domingo, Bar replicó en un comunicado que su destitución no estaba relacionada con el ataque de Hamás. «Asumí mi responsabilidad por la parte de la agencia” por no evitar el ataque de octubre de 2023, pero para él «está claro que la razón de mi despido no está relacionada” con ello. «El deber de confianza del director del Shin Bet es, ante todo, hacia los ciudadanos de Israel. La expectativa de lealtad personal del primer ministro es fundamentalmente errónea y opuesta a la Ley del Shin Bet», dijo Bar en un extenso comunicado divulgado por la prensa israelí y en X (Twitter).

DZC (EFE, AFP)