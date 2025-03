No opinamos sobre encuestas, pero sí realizamos las nuestras para conducir la campaña de Tuto, afirma Monasterio

Informó que Jaime Durán Barba y Santiago Neto, -que asesoraron a Lenin Moreno, Marcelo Ebrard y Mauricio Macri, llevan adelante la campaña de Tuto.

Santa Cruz.- El vocero de la Alianza Libre, Tomás Monasterios, fue contundente al afirmar que todos los que componen esta estructura política, liderada por el expresidente y precandidato Jorge ‘Tuto’ Quiroga, tienen la consigna de no opinar sobre las encuestas. Sin embargo, el exdiputado agregó que sí realizan las propias con el objetivo de llevar a buen puerto la campaña electoral de ‘Tuto’.

“Confiamos en los números que manejamos internamente. (…) Nosotros siempre en política tenemos que manejar en función a mediciones y esta no va a ser la excepción. Estamos haciendo nuestra propia encuesta. Ese es un trabajo que todo equipo de asesoramiento político realiza para poder tomar decisiones. No hacemos públicas estas encuestas, en lo que va a la campaña jamás hemos publicado y compartido resultados de trabajos internos que realizamos”, dijo Monasterios en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

El vocero reveló que los consultores ecuatorianos expertos en Latinoamérica, Jaime Durán Barba y Santiago Neto, -que asesoraron a Lenin Moreno, Marcelo Ebrard y Mauricio Macri, entre otros- llevan adelante la campaña política de ‘Tuto’.

“Mire, primero, que esta medición no la hagamos como válida y no porque no estemos en primer lugar que la rechazamos, sino que no refleja lo que se siente en la calle. (…) Lo que a nosotros nos interesa es seguir recorriendo el país, seguir estando cerca de la gente y seguir avanzando”, expresó Monasterios.

Los resultados de la última Encuesta Nacional de intención de voto, presentada en el espacio UNO DECIDE del programa Que No Me Pierda (QNMP), evidenciaron un escenario electoral incierto de cara a las elecciones presidenciales del 17 de agosto. Con márgenes estrechos entre los principales candidatos y un alto porcentaje de indecisos, analistas advierten que el panorama sigue abierto y marcado por la fragmentación.

Según la encuesta, a nivel nacional, Andrónico Rodríguez lidera con un 18% de intención de voto, seguido de Samuel Doria Medina (17%), Jorge Tuto Quiroga (16%), Manfred Reyes Villa (13%) y Chi Hyun Chung (11%). El presidente Luis Arce Catacora apenas alcanza el 1%, lo que refleja una pérdida de apoyo dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS).