Otra tragedia en Potosí: Bus choca contra una camioneta, cae en un barranco y deja más de 10 fallecidos

La tragedia no deja las carreteras de Potosí. La madrugada de este lunes 3 de marzo una camioneta «invadió carril» y chocó contra un bus de la empresa Challapata, que luego cayó en un barranco de unos 800 metros en la ruta Oruro – Potosí, en el sector de Leñas.

El vocero del Comando Departamental de la Policía de Potosí, coronel Limbert Choque, indicó que 19 personas heridas fueron trasladadas hasta el Hospital Daniel Bracamonte y otros centros de salud regionales.

Asimismo, indicó que no hay una cifra oficial de las víctima fatales, aunque ya se registraron al menos 10. “No tengo el dato exacto, al momento hay 10 personas fallecidas”, señaló el jefe policial minutos después de las 09.00 tras indicar que en el lugar del siniestro no hay señal de telefonía móvil, por lo que la comunicación de los equipos de rescate se complica.

Sin embargo, medios de comunicación locales reportan que los fallecidos son más de 15, aunque este dato aún no fue confirmado por la Policía y Bomberos, que trabajan en el lugar para recuperar los restos de las víctima en medio de los fierros retorcidos del bus.

Causas

Con base en los reportes preliminares, Choque explicó que el hecho de tránsito fue provocado por la camioneta que invadió el carril de sentido contrario y generó la tragedia.

«Estaba yendo de Potosí hacia Oruro. Está vagoneta lastimosamente ha invadido carril y ha colisionado con la flota de la empresa Challapata», explicó a Radio Kollasuyo.

«Esta flota, que cubría la ruta Oruro – Potosí, producto de este impacto que ha sufrido lastimosamente ha salido de la ruta y se ha embarrancado entre 500 y 800 metros», indicó.

Choque además precisó que «el conductor de la vagoneta se encuentra internado y fue aprehendido por orden de la Fiscalía».

Listas de heridos

Hospital Daniel Bracamonte

Hasta momento ingresaron 15 personas heridas del accidente de transito en el municipio de Yocalla, en el sector Leñas, en la carretera Potosi – Oruro:

1. Wilber Pérez Gabriel de 19 años de edad.

2. Leydi Muruchi Mamani de 24 años.

3. Grover Portillo Mamani de 22 años (Chofer).

4. Melani Olmedo Muruchi de 3 años de edad.

5. Graciela Cuiza Fernández de 52 años.

6. Héctor Mamani Ramos de 26 años.

7. Cristian Andree Liendo Cuenca de 26 años.

8. Silvia Flores Jancko 47 años.

9. NN Sexo masculino de 20 años aproximadamente.

10. Maleni Quintanilla Arias 23 años.

11. Jhimi Alejandro Córdova Castellón de nueve años.

12. NN Sexo masculino, menor de edad, de siete años aproximadamente.

13. Erick Quintanilla Arias 26 años.

14. Erick Quintanilla Villa Corta de 48 años.

15. Magali Arias Vera de 50 años, diagnóstico por determinar.

Hospital de tercer nivel

1. Jhony Sanchez de 31 años de edad.

2. Jesús Ballesteros de 21 años.

3. María Huanca Ayala de 21 años.

4. Carla Huanca Muñoz de 37 años.