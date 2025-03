Políticas del Gobierno apuntan a destruir aparato productivo

Las medidas aplicadas, así como el Presupuesto General del Estado (PGE) elaborado para la presente gestión tienen en la mira destruir el aparato productivo del país y tener comiendo de la mano a los bolivianos. Mientras tanto las filas de motorizados continúan en las estaciones de servicio del país y algunos surtidores tuvieron que cerrar por falta de combustible. A esto el Gobierno aumenta el gasto público en empresas deficitarias.

Fuente: El Diario

El analista financiero, Jaime Dunn, en declaraciones a medios de comunicación advirtió que el Gobierno busca dejar una economía quebrada y toda carga para la próxima administración del Estado, que resulte de las elecciones del 17 de agosto de la presente gestión.

Es percepción ya fue observada por el experto en finanzas, Mauricio Ríos, que, en entrevista con medios de comunicación, también indicó que pareciera que el Gobierno busca dejar mal la economía para la próxima administración.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Pero no sólo eso los comentarios en las redes sociales apuntan a que el Gobierno busca destruir el aparato productivo con la implementación de políticas erróneas, que no sólo agudizan la crisis económica, sino presionan a los sectores productivos, a través del veto a las exportaciones, y ahora recientemente con la norma confiscadora, de contrabando en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.

“(…) este es un Gobierno perverso. Aún más no piensan dejar el Gobierno, destruirá todo el sector productivo para tener a la población comiendo de sus manos y someterla de forma miserable”, opinó Ana Pérez en su cuenta @AnaPerez157.

«La Constitución Política del Estado (CPE) contiene docenas de artículos contra las libertades individuales, la propiedad privada y la seguridad jurídica», señaló Dunn en su cuenta @JaimeDunn_.

El actual régimen está dejando varias bombas de tiempo, para dejar al próximo gobierno una crisis fatal, y luego culpar del mismo, un ejemplo claro y perverso es la falta de diésel para el agro cruceño, faltará comida. Ojalá el próximo gobierno sea radical, escribió Jesús Ruiz Gonzales en su cuenta @GonzalesEre.

El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, busca emular a Evo Morales, que provocó bloqueos y avasallamientos para volver al poder. “Correcto y volver como los salvadores. Evo Morales hizo lo mismo al dejar el país en llamas, Arce lo hará en la economía”, escribió Antonio Veró en su cuenta @auriferfund.

Lo que queda claro es que la actual administración del Estado no tomará medidas que frenen la crisis. ” Si tomarán las medidas adecuadas la debacle podría frenarse y empezar a haber signos de mejora. No lo van a hacer porque son medidas antipopulares que los enterrarían. No quieren dejar un país en ruinas, quieren mantenerse en el poder de un país en ruinas y seguir robando”, escribió Ana María Reyes en su cuenta @AnaMarRey.

Fuente: El Diario