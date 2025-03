¿Por qué faltan combustibles en Bolivia? El Gobierno, ANH y sectores se pronuncian

En medio de las quejas, sectores productivos alertan sobre las posibles consecuencias que puede traer este problema en la cosecha de alimentos que ya están en marcha.

eju.tv / Video: ANF

Mientras una parte del país festejaba el Carnaval 2025 otra formaba filas en las estaciones de servicio de varias regiones. ¿Por qué falta combustibles en Bolivia? Analistas, productores, la dirigencia de los sectores del transporte y el Gobierno se han pronunciado sobre el tema.

En medio de las quejas, sectores productivos alertan sobre las posibles consecuencias que puede traer este asunto en la cosecha de verano que ya están en marcha. De hecho, los productores de arroz alertaron que sin combustibles, el país se puede quedar sin el grano.

El Gobierno

El presidente Luis Arce se reunió con su gabinete para analizar la situación e instruyó este miércoles garantizar el combustible para el sector agrícola.

Así lo ha señalado la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, en un contacto con la prensa.

«El presidente Luis Arce hoy, en el gabinete, dio la instrucción (de) garantizar el diésel para la producción. Hoy tenemos, y es importante decirlo, un año con lluvia, un año bueno, positivo, para la producción, y ha dado (el presidente) la instrucción a todo el equipo económico que se garantice el combustible para el sector agropecuario», afirmó.

Sectores

La investigadora y exgerente de la Federación Nacional de Cooperativas Arroceras (Fenca), Ana Isabel Ortiz, alertó que «el sector está en emergencia, ya que no se está cumpliendo la provisión de diésel y se está poniendo en riesgo la cosecha de arroz, se está poniendo en riesgo nuevamente la seguridad alimentaria».

«De perderse la cosecha, pues no vamos a tener arroz este año», advirtió Ortiz en una entrevista con la red Unitel.

La cosecha de granos inició hace más de dos semanas y desde todos los escenarios productivos alertan sobre las posibles consecuencias que puede traer la falta de diésel.

El Gobierno toma como dato las palabras del presidente de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Fernando Romero, quien señaló que «a partir del 10 y 15 de marzo vamos a tener la cosecha en su plenitud y no para por lo menos por cuatro a seis semanas».

Otro de los sectores que se declaró en emergencia es el del transporte en varios rubros. La Cámara Nacional de Transporte anunció que alista movilizaciones para la venidera semana debido a las pérdidas económicas que genera esta situación en sus afiliados.

Un criterio similar expresó el transporte pesado. «Esto quiere decir que el Gobierno no tiene dinero para comprar combustible. Díganle al pueblo boliviano que no hay dinero, porque sin combustible el país se nos muere (…), si no dan solución en esta semana nosotros vamos a reunirnos, y entraríamos en movilizaciones”, anunció el dirigente del sector, Hugo Ramos.

El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, señaló que «Bolivia colapsó» puesto que «el tema del combustible ya es insostenible en todo el país».

«Gracias a esta crisis, no habrá alimentos, porque no está garantizada la cosecha de soya, que representa 2,5 millones de toneladas de alimento que se pueden perder si el Gobierno no hace aparecer el combustible”, sostuvo y señaló que el ente cívico no descarta asumir medidas de presión.

ANH

El director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez, explicó que en las últimas semanas hubo una gran sobredemanda de carburantes debido al prolongado feriado de Carnaval, pero aseguró que el suministro comienza a regularizarse.

La viceministra Alcón ratificó esa premisa y puso en mesa la compleja situación en materia de hidrocarburos que enfrenta el país.

La autoridad dijo que este año el país importa el 56% de la gasolina que consume, y el 85% de diésel debido a la caída de la producción. Como en otras ocasiones, apuntó a los Gobiernos anteriores y dijo que desde 2014 no se invirtió en exploración hidrocarburífera.

Sin embargo, afirmó que se está “destinando los recursos que se tiene para garantizar la importación de combustible, de diésel y de gasolina, porque hoy se ha duplicado el costo de la misma”.

Dólares

El presidente de la Cámara Boliviana de Transporte (CBT), Héctor Mercado, consideró que “la raíz de este problema es la falta de dólares y es lo que nos está llevando a un quiebre total”.

La viceministra Alcón dijo que «el Gobierno está haciendo todos los esfuerzos para mantener, a pesar del bloqueo de algunos diputados y senadores de oposición, y el contexto que se tiene la importación de combustible, de diésel y de gasolina».