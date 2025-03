Porcicultores denuncian afectación por urbanizaciones en El Torno

“Hoy queremos mostrar la realidad por la que atraviesa la zona pecuaria, pues los porcicultores están siendo prácticamente avasallados por los urbanizadores. Tenemos un decreto nacional que ampara que no puede haber asentamientos urbanos en zonas productivas”, aseguró el representante de Adepor.

Según el porcicultor son alrededor de 30 granjas productivas, entre avícolas, ganadería y porcinas que pueden verse seriamente afectadas por las urbanizaciones.

“Esta zona no puede ser urbanizada, es una zona rural, no se pueden comprar ni vender. No tenemos el apoyo de las autoridades, por lo tanto, nosotros como institución haremos valer nuestro derecho”, afirmaron desde Adepor.