Preocupación por el nivel educativo en Bolivia: solo tres de cada 100 estudiantes aprobaron matemáticas y química en un examen de diagnóstico

PorMaría Silvia Trigo

Fuente: Infobae

El inicio del año escolar en Bolivia y la presentación de un informe de calidad educativa, han incrementado las preocupaciones sobre el sistema de la educación en Bolivia que, si bien tiene una alta cobertura, su nivel académico está en entredicho. Un estudio realizado por el Observatorio Plurinacional de Calidad Educativa (OPCE) expone una realidad alarmante: solo tres de cada cien estudiantes puede resolver pruebas de química y matemáticas.

El estudio denominado Análisis del diagnóstico preliminar de secundaria 2023, arroja datos igual o más preocupantes en otras materias. En física, por ejemplo, solo dos de cada 100 pasó el examen y en la prueba de lenguaje y escritura, el estudio concluye que “un alto porcentaje de bachilleres bolivianos tienen un dominio deficiente de la producción escrita, evidenciado por dificultades en la organización de ideas, cohesión textual y corrección gramatical”.

La prueba diagnóstica fue aplicada a 3.600 estudiantes de sexto de secundaria en 2023, con una muestra de 152 unidades educativas en todo el país de las cuales 118 eran públicas, 15 de convenio y 19 privadas.

En ambas pruebas se observó que las condiciones sociales de los estudiantes tienen una fuerte influencia en el rendimiento escolar. Según el documento presentado por el OPCE, los alumnos de escuelas privadas obtienen mejores resultados que los estudiantes de las unidades educativas públicas. De igual forma, quienes tienen un nivel socioeconómico alto y viven en zonas urbanas mostraron un mejor desempeño que aquellos del área rural y un nivel socioeconómico bajo.

Las condiciones sociales de los estudiantes tienen una fuerte influencia en el rendimiento escolar (Foto: Twitter)

A estas deficiencias estructurales de la calidad educativa se suman otras de infraestructura y gestión. A inicios de año, se denunció que muchos colegios de Santa Cruz de la Sierra, una de las ciudades más pobladas del país, no habían recibido mantenimiento, tenían goteras, pupitres en mal estado, vidrios rotos en las ventanas e incluso falta de electricidad y agua.

Osmar Cabrera, ejecutivo de la Federación Departamental de Maestros Urbanos de Santa Cruz, advirtió que cerca del 50% de las unidades educativas no estaban en condiciones para iniciar un nuevo año escolar. “Las escuelas no han recibido mantenimiento, muchas no tienen servicio de electricidad y los maestros trabajan sin estabilidad laboral. Además, los padres de familia deben asumir con su propio dinero hasta un 30% de las horas de clase que debería financiar el Estado», denunció.

De igual forma, en varias regiones del país con frecuencia surgen denuncias por la falta del desayuno escolar o la mala calidad de los alimentos que lo componen, no solo en lo nutricional sino también en el estado en el que lo entregan. Este año, en Santa Cruz de la Sierra, la gestión de los colegios públicos arrancó sin desayuno por una supuesta demora con los proveedores, según informó la Alcaldía que tuvo dos meses de receso escolar para regularizar los procesos burocráticos de contratación. Bolivia tiene cerca de tres millones de estudiantes, de los cuales 800.000 viven en Santa Cruz de la Sierra.

Crece la preocupación por el nivel educativa en Bolivia (Imagen referencial)

El estudio presentado por el OPDE fue realizado a nivel nacional. Bolivia no participa de las pruebas PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, por sus siglas en inglés), que evalúa y compara el rendimiento académico en estudiantes de varios países, por lo cual se desconoce el estado de la calidad educativa boliviana comparada con el promedio global.

En América Latina, según los últimos resultados de la prueba Pisa, el país con el mejor desempeño educativo es Chile, que ocupa el primer lugar en la prueba de matemáticas, ciencia y lectura, sin embargo, está por debajo del promedio global siendo los países asiáticos, como Singapur, Hong Kong o Japón, los que destacan en la evaluación general.

