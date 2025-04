Presunto ideólogo de la asonada militar denuncia ‘presiones psicológicas y amenazas’ para acceder a juicio abreviado

Aníbal A., supuesto ideólogo de la asonada militar de 2024, retiró la solicitud para acceder a un juicio abreviado debido a que, según dijo, fue inducido a tomar esa decisión bajo “engaños, presiones psicológicas y amenazas”.

Fuente: Erbol

En un documento leído este lunes por su hijo, el hombre señala que su salud física y psicológica se deterioró “gravemente” durante más de nueve meses por diversas enfermedades que requieren atención médica especializada “con urgencia”.

“Fue inducido a aceptar un proceso abreviado mediante engaños, presiones psicológicas y amenazas para que me declarara culpable. Sin embargo, en honor a la verdad y en ejercicio de mi derecho, he decidido retirar dicha solicitud de proceso abreviado y reafirmo con firmeza mi total inocencia. No tengo ninguna participación en los hechos que se me imputan”, asegura.

En la solicitud conocida la pasada semana, el presunto ideólogo admitía su participación, la tarde del 26 de junio de 2024, en el movimiento de tropas en plaza Murillo, el cual estuvo encabezado por el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga.

Sin embargo, ahora el imputado dijo que su situación es “irregular y desventajosa” y que fue acusado “sin pruebas ni fundamentos” que lo puedan vincular con el entonces general Zúñiga y la intención de gestar un presunto golpe de Estado.

Pidió además garantías de protección ante posibles represalias contra su persona o familia, que pueda tener acceso a la documentación del caso para realizar una defensa “legal adecuada” y atención médica especializada. ///agc