Presunto miembro del Tren de Aragua fue arrestado en Florida por posesión ilegal de armas tras huir de inmigración

Un ciudadano venezolano identificado como Luis Ernesto Veliz Riera, de 23 años, fue acusado en Miami de posesión ilegal de un arma de fuego tras una investigación de autoridades federales y locales sobre presuntas actividades delictivas relacionadas con la organización criminal Tren de Aragua, informó la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida en un comunicado.

Veliz Riera ingresó a Estados Unidos en febrero de 2023 a través del sistema CBP One, un mecanismo que permitía a personas indocumentadas programar citas en la frontera para su procesamiento, según el Departamento de Justicia de EE.UU. (United States Attorney’s Office, Southern District of Florida). El ciudadano venezolano cruzó por El Paso, Texas, donde recibió una notificación para comparecer ante un juez de inmigración en Las Vegas, Nevada, pero no se presentó a la audiencia y permaneció en el país sin autorización.

El Tren de Aragua ha sido identificado por las autoridades estadounidenses como una organización delictiva transnacional que opera en varios países de América Latina y Estados Unidos. El 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado de EE.UU. la designó como una organización terrorista extranjera y un grupo terrorista global especialmente designado debido a su participación en delitos como tráfico de drogas y personas, secuestros y extorsiones.

¿Cómo ingresó Luis Ernesto Veliz Riera a Estados Unidos?

El 17 de octubre de 2024, en el marco de una investigación sobre presuntas actividades ilegales vinculadas al Tren de Aragua, la policía del condado de Miami-Dade detuvo un vehículo conducido por Veliz Riera, informó El Nuevo Herald. Durante la inspección, las autoridades verificaron que tenía una orden de arresto estatal pendiente y que se encontraba en el país de manera irregular. Posteriormente, una investigación reveló que poseía una pistola semiautomática Taurus PT609 Pro de 9 mm con un cargador de 30 balas en la habitación de un hotel en Homestead, Florida, donde residía junto con su pareja.

Las autoridades también identificaron que Veliz Riera había viajado por distintas ciudades del país. Luego de cruzar la frontera, permaneció en El Paso hasta abril de 2023, cuando su pareja ingresó de manera irregular. Posteriormente, la pareja se trasladó a Chicago, luego a Nueva York y finalmente a Florida, estableciéndose en Homestead, según el informe de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida.

Luis Ernesto Veliz Riera fue acusado en Miami por posesión ilegal de un arma de fuego tras una investigación vinculada al Tren de Aragua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Arresto y cargos presentados contra Veliz Riera

El 16 de noviembre de 2024, Veliz Riera fue arrestado e ingresó en un centro de detención migratoria, donde permaneció bajo custodia hasta su liberación en la comunidad bajo monitoreo electrónico, indicó NBC Miami. Su arresto se produjo después de que se descubriera su participación en actividades irregulares dentro del área de Homestead y se determinara que había desobedecido una orden de deportación emitida en abril de 2024 por un juez de inmigración.

El 3 de febrero de 2025, agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE-ERO) lo arrestaron nuevamente para reconsiderar su liberación del centro de detención. De acuerdo con las autoridades, se evaluó que Veliz Riera representaba un riesgo por su presunta vinculación con el Tren de Aragua y por la posesión de un arma de fuego, lo que llevó a su reaprehensión.

El 14 de febrero, fiscales federales de Miami presentaron cargos contra Veliz Riera por un delito de posesión de arma de fuego como extranjero ilegal, de acuerdo con el Título 18, Sección 922(g)(5)(A) del Código de los Estados Unidos, según la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida. Durante su comparecencia ante un juez federal, el acusado aceptó permanecer bajo custodia mientras espera el juicio.

El Departamento de Estado de EE.UU. designó al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera en febrero de 2025 debido a su implicación en delitos transnacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es el Tren de Aragua y cómo opera en EE.UU.?

El Tren de Aragua es una organización criminal que se originó en la cárcel de Tocorón, Venezuela, y ha expandido su presencia a varios países de América Latina y Estados Unidos, reportó el Departamento de Estado de EE.UU.. La banda es conocida por su estructura flexible y por coordinar con grupos más pequeños especializados en delitos como narcotráfico, trata de personas y extorsión.

El gobierno estadounidense ha señalado que la expansión de la organización en ciudades como Nueva York, Chicago y Miami ha representado un desafío para las fuerzas de seguridad, dado su alto grado de adaptación y sus redes de operación en distintos estados. Autoridades han identificado a miembros de la organización involucrados en actividades de tráfico de armas, secuestros y extorsión en diversas regiones de Estados Unidos, según informes oficiales.

El 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado designó al Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera y como terrorista global especialmente designado. Esta designación permite a las autoridades aplicar sanciones más estrictas, congelar activos y reforzar las acciones de cooperación con agencias internacionales de seguridad para combatir su expansión, informó NBC Miami.

Las investigaciones sobre las actividades del Tren de Aragua en Estados Unidos continúan en desarrollo, mientras las autoridades analizan el impacto de la organización en el país, indicó la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida. Se prevé que las agencias federales intensifiquen sus operativos para identificar y desmantelar células de la organización dentro del territorio estadounidense.