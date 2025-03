Primeras horas del paro de los choferes en El Alto muestran que la medida es contundente

Vehículos livianos, camiones y buses cortan el tráfico en avenidas estratégicas de esa urbe; no descartan que la medida se extienda a nivel departamental.

Boris Bueno Camacho / La Paz

Los choferes de El Alto iniciaron a las cero horas de este miércoles un paro indefinido en protesta por la escasez de combustibles y el incremento de los productos de la canasta familiar, problemas que -dicen los dirigentes- no fueron atendidos por el gobierno de Luis Arce, pese a las peticiones constantes y las consiguientes advertencias que hizo este sector para que se dé una solución, debido a que su economía quedó severamente afectada.

Son más de cuarenta puntos en los que los transportistas instalaron los cercos para evitar la circulación vehicular en la urbe alteña; vehículos livianos y pesados, además de nutridos grupos de choferes de base, se instalaron en las avenidas estratégicas que provocaron que la ciudad prácticamente esté paralizada, a ello se suma otra protesta masiva de los campesinos de las provincias paceñas que impiden el paso en otras vías.

“Estamos acatando por la falta de diésel y gasolina, hacemos filas por dos o tres días, no hay el abastecimiento para poder realizar los viajes nacionales; transportamos alimentos, verdura, fruta; ya no podemos trabajar y estamos cansados de estos abusos y atropellos que nos impiden los viajes interdepartamentales y a las provincias; las diez medidas del gobierno han disminuido al 50% nuestro parque automotor”, reclama uno de los movilizados.

La medida tiene una peculiaridad ya que no se trata de una movilización que solamente sea llevada a cabo por el transporte urbano, sino tiene la participación de otros sectores como el servicio interdepartamental de pasajeros, el transporte pesado y los choferes que hacen el servicio interprovincial; en consecuencia, las salidas desde la Terminal de Buses Metropolitana y la estación interprovincial fueron suspendidas hasta nuevo aviso.

“El gobierno central tiene sus leyes, el municipio tiene otras leyes que nos afectan no solo a los transportistas, sino a toda la población, en ese sentido, vamos a fortalecer la medida si el Estado no nos da una solución”, señala otro de los choferes de base, quien se muestra proclive al levantamiento del subsidio de los combustibles, pero, “el gobierno tiene que ser hábil para poder negociar con todas las instituciones vivas, no solamente con los políticos”, asevera.

Sin embargo, la jornada no fue del todo tranquila, debido a que, por la férrea posición de los choferes de no dejar pasar los vehículos, incluso las motocicletas, hubo discusiones y amagues de pelea en algunos sectores, debido a que otros vecinos intentaban llegar a sus fuentes de trabajo o llevar a sus hijos a las unidades educativas; la gente que debe bajar a la hoyada tuvo que volcarse a las tres paradas del teleférico desde muy temprano para poder trasladarse.

Los choferes de El Alto cumplieron la amenaza y esa urbe amaneció con más de 40 lugares estratégicos bloqueados por vehículos pesados y livianos. La medida es de carácter indefinido ante la escasez de combustibles, la cual, pese a los anuncios del gobierno, no fue resuelta ya que las filas persisten en todos los surtidores del país. Los transportistas aseguran que el desabastecimiento hizo que en la actualidad operen al 40% de su capacidad

En el transcurso del día, los transportistas llevarán a cabo un ampliado con otros sindicatos del transporte interprovincial e interdepartamental, además del sindicato Chuquiagu Marka que opera en la ciudad de La Paz. Para determinar si se pliegan a la movilización y se determina un paro departamental con bloqueo de caminos, que podría también ser indefinido hasta que el gobierno dé una solución al conflicto.