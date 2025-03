Productores de Beni advierten que el precio del arroz se incrementará si se levanta la subvención

David Pérez lamenta que el gobierno se haya comprometido con anterioridad a dotar del combustible necesario y, en plena cosecha, recién anuncia que no podrá hacerlo por la falta de dólares.

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El presidente de los productores de arroz del departamento de Beni, David Pérez, informó que este sector analizará en las próximas horas las acciones que asumirán para asegurar la cosecha de verano, la cual tiene ya un 30 por ciento de avance; pero, descartó que asuma medidas de presión, porque solamente agravarán la difícil situación que atraviesa en este momento el agro debido a la escasez de combustibles en el país.

En tal sentido, lamentó el anuncio efectuado la pasada jornada por el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo y el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, en sentido que el gobierno no puede garantizar el diésel al sector productivo, debido a la ausencia de dólares que dificulta la compra de diésel y gasolina, aunque sí se comprometieron a facilitar la adquisición de estos por parte de los productores a razón de Bs 11,50 el litro.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Foto: captura pantalla

“Vamos a ver qué medidas tomamos como productores, porque la inversión ya está hecha a lo largo de siete u ocho meses que venimos trabajando para poder producir; creo que llegar a anunciar a esta altura que no pueden (proveer el combustible) es una irresponsabilidad con el país y con nosotros; para nosotros lo más importante es tener el diésel; si bien la subvención está, (actualmente) los productores estamos comprando a 10 o 12 bolivianos el litro, porque no podemos hacer semejantes colas por diésel”, subrayó.

En consecuencia, el representante de los arroceros benianos alertó que, al haberse esfumado el compromiso gubernamental de entregar cinco millones de litros de diésel a los productores, tendrán que acudir al combustible con el precio internacional, lo que significará que el precio final de su producto sufrirá una variación, debido a que los costos deben ser actualizados; por ello, este sector debe tomar determinaciones de forma inmediata para no perder la cosecha.

Foto: captura pantalla

“Este tema, la verdad que nos preocupa, nosotros ya estamos con un 30 por ciento de avance de la cosecha y al no tener diésel oportuno va a significar poner en riesgo la seguridad de la producción del arroz, las máquinas no funcionan sin diésel, el transporte funciona con diésel, así que va a ser muy difícil levantar la cosecha que no espera, nosotros nos demoramos unos días y la cosecha se cae; es bien complicado para nosotros”, puntualizó.

El empresario detalló que el diésel representa el cinco a diez por ciento de la inversión total de los productores, por tanto, no pueden dejar de comprarlo, porque pondrá en riesgo la totalidad de la producción; empero, reiteró que al ajustar la estructura de costos habrá un incremento en el precio final del arroz que afronta, además otros peligros como las inclemencias climatológicas que ponen en peligro las plantaciones ya que solamente en días soleados es que se puede cosechar el grano.

Foto: captura pantalla

“Por eso es que necesitamos con urgencia el diésel oportuno, por eso haremos las evaluaciones para ver la forma en que podamos abastecernos de diésel y poder concluir (la cosecha), porque después de invertir todo que por el diésel lo perdamos todo, por eso veremos de qué manera podremos terminar la cosecha y también si para la próxima campaña vamos a sembrar o no, porque tenemos que analizar el tema de los costos”, advirtió.

En la reunión que sostendrán los productores de arroz se analizará la coyuntura actual y se tomarán medidas, aunque desechó que haya marchas y bloqueos, habida cuenta que la cosecha se encuentra en plena labor, aspecto que fue aprovechado por el gobierno para anunciar recién que no existen los recursos para comprar el diésel que necesita el agro para poder encarar la etapa intensiva de recolección de los diferentes productos, pese a que existía el compromiso suscrito para ello.