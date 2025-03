Putin revela el número exacto de sanciones impuestas contra Rusia

Fuente: ActualidadRT

El presidente ruso, Vladímir Putin, desveló este martes en el congreso anual de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios el número exacto de sanciones impuestas contra Rusia.

El líder ruso aseveró que se han impuesto 28.595 sanciones a personas físicas y jurídicas rusas, una cifra superior al conjunto de sanciones impuestas contra el resto de países del mundo. «Tengo la impresión de que incluso los organizadores han perdido la cuenta de cuántas restricciones han impuesto y contra quién. Pero el Ministerio de Finanzas ha hecho las cuentas. Puedo decírselo con toda confianza. 28.595 sanciones contra personas físicas y jurídicas. Eso es más que todas las sanciones contra todos los países sancionados», sostuvo.

Al mismo tiempo, Putin destacó que las sanciones no son medidas temporales o puntuales, sino que constituyen «un mecanismo de presión estratégica sistémica» sobre Rusia. «Las sanciones no son medidas temporales o puntuales, son un mecanismo de presión estratégica sistémica sobre nuestro país. Y no importa cómo se desarrolle la situación, no importa cuál sea el sistema de relaciones internacionales, nuestros competidores siempre tendrán el deseo de contener a nuestro país, de debilitar sus capacidades económicas y tecnológicas», manifestó.

Según el mandatario, las sanciones se han convertido en un catalizador positivo para la economía rusa y las empresas rusas han aprendido a trabajar bajo las restricciones. «Rusia está reforzando su propia soberanía, y en todos los ámbitos que garantizan el trabajo de las empresas, incluido el desarrollo de la infraestructura de transporte, logística, financiera y de pagos. Lo estamos haciendo, lo estamos haciendo ahora y sin duda seguiremos haciéndolo», declaró, subrayando el efecto positivo de las sanciones.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas