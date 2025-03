¿Qué precandidatos dominan las redes sociales? ¿Los sigues?

Un analista advierte que se abaratarán las campañas, pero crecerá la desinformación

Fuente: Correo del Sur

Los precandidatos presidenciales ya están librando una intensa batalla en el terreno digital, en las redes sociales, convertidas en plazas públicas y estadios del siglo XXI. Todo para captar la atención del electorado. ¿Quiénes las dominan actualmente? Un analista advierte que tener un número mayor de seguidores al del rival no supone un apoyo mayoritario de los votantes y señala que, gracias a su alcance, abaratarán los costos de las campañas electorales, pero también impulsarán la desinformación.

Ranking de popularidad

En Facebook, el que domina es el expresidente Evo Morales (el TCP falló en diciembre del año pasado que ya no puede postularse a un nuevo mandato), con 1,5 millones de seguidores. El presidente Luis Arce tiene 714 mil y Samuel Doria Medina se posiciona como el opositor con mayor alcance en esta plataforma con 536 mil.

En Twitter, la tribuna de la opinión, Morales también está al frente con 1,3 millones de seguidores. Le siguen Tuto Quiroga y Doria Medina con 227 mil y 287 mil, respectivamente.

En TikTok, la plataforma de videos cortos, clave para llegar a un público más joven, presenta un escenario competitivo. Morales lidera con 960 mil, por delante de Doria Medina (462 mil) y Chi Hyun Chung (354 mil).

En Instagram, la vitrina de la imagen, Morales vuelve a imponerse con 291 mil. En segundo lugar aparece Doria Medina con 82.700 seguidores.

Andrónico Rodríguez destaca en Facebook y TikTok con 343 mil y 286 mil seguidores, respectivamente.

Entre los opositores, la dispersión de apoyos es notable. Doria Medina destaca con mayor presencia general en las redes, pero figuras como Tuto y Manfred Reyes Villa en los últimos meses comenzaron a tener más notoriedad.

Con todo, los precandidatos parten con estos números en las redes sociales (ver gráfico). ¿Quién ganará la batalla digital?

ANÁLISIS

El analista político Andrés Delgadillo aclara que el número de seguidores no supone igual número de votos: “Un seguidor no es un elector”. Además, destaca la importancia de distinguir entre seguidores reales y comprados. “Al menos en TikTok, por ejemplo, que es la red social más fuerte en este momento, hoy en día los seguidores se pueden comprar”, remarca, para quienes no lo sabían.

Dice que si bien la compra de seguidores es una práctica común, el valor real de una cuenta radica en el compromiso orgánico, que se mide a través de la coherencia entre el número de seguidores, los “me gusta” y los comentarios.

“Si entre esas tres variables hay una coherencia lógica, (se puede decir que) es una cuenta fuerte”, explica.

Sin embargo, observa que los políticos bolivianos suelen tener una presencia débil en las redes sociales. “Normalmente los políticos en Bolivia no suelen tener cuentas fuertes porque no le dedican mucho tiempo”, agrega.

Con todo, Delgadillo reconoce que las redes sociales tendrán un impacto mayor en las elecciones de este año, especialmente para llegar a los votantes indecisos que no consumen medios tradicionales. “En las dos últimas, en la de 2019 y la de 2020, ya se vio una fuerte presencia, pero ahora va a ser mucho más”, pronostica.

El analista también destaca que Bolivia tiene una de las elecciones más económicas del continente debido a la debilidad de los partidos políticos y a la falta de candidatos con recursos financieros significativos. “En Bolivia, después de Haití, tenemos las elecciones más baratas de todo el continente”, sostiene.

En ese sentido, pronostica que las redes sociales la abaratarán todavía más: “Una forma de abaratar los costos de una campaña son las redes sociales”.

¡Alerta!: Noticias falsas

Delgadillo alerta además que las próximas elecciones en Bolivia estarán marcadas por el uso de la inteligencia artificial (IA) y la proliferación de noticias falsas o desinformación, dado el acceso asequible a estas tecnologías. “Esta es la primera campaña en Bolivia en la cual cualquier persona tiene acceso a la IA, y los costos que se manejan son accesibles. Entonces, en la campaña va a haber mucho ‘fake news’”.

