Recuperar al Mbappé del City, la obsesión del Real Madrid

Fuente: https://www.marca.com

El Real Madrid llegaba al primero de los partidos ante el Atlético de Madrid tocado, con numerosas bajas y por lo visto sobre césped del Bernabéu, con una ausencia inesperada. Tanto es así que la inmediata misión del cuerpo técnico madridista no es otra que recuperar a Kylian Mbappé para lo que queda de temporada. Ha desconectado en las últimas semanas, justo cuando más le necesitaba su equipo.

Los tres goles ante los de Guardiola llevaron al delantero francés al éxtasis como madridista, pero desde ese momento no ha vuelto a aparecer, lo que añadido a los problemas físicos surgidos alrededor de la ya famosa muela, le hicieron perderse algún entrenamiento y bajar la intensidad en el trabajo diario. El reflejo de todo se ha visto sobre el terreno de juego.

Juan Manuel Romano, odontólogo, explicó en ‘La Tribu de Radio MARCA lo que puede significar la extracción de una muela como ocurrió con Mbappé la semana pasada: «Todo depende del trato a la muela. Si en el momento de sacar la muela no tocas hueso, la recuperación debe ser como mucho de tres o cuatro días o a lo sumo una semana. Si se la han quitado bien en tres días estás bien. Cuando sale mal sientes una flojera que no te da ni para levantarte. Mbappé debe tener un equipo a sus espaldas que le puede llevar esto, por lo que creo que tiene que haber algo más».

Carlo Ancelotti ya ha mostrado su preocupación tanto en público como en privado respecto a aquello de cerrar los partidos, de no perdonar las ocasiones de sentenciar las victorias, de saber culminar esas situaciones que son definitivas a la hora de ganar un choque, o en este caso, una eliminatoria, algo que en la noche del martes en el minuto 91 Mbappé no supo hacer junto a Vinicius.

El italiano ha hablado con los dos, pero es especialmente con el francés, del que todos asumen ese rol goleador diferente al resto, el encargado de dar forma de gol a esas ocasiones. Incluso hasta el propio Modric le ha pedido en más de un momento durante los partidos aquello de que mire la portería sin piedad alguna, que resuelva.

Sensaciones perdidas

Ahora lo que más preocupa es que Mbappé recupere la sensaciones y vuelve a aparecer ese delantero que en las primeras semanas de febrero parecía estar al nivel de la selección francesa campeona del mundo. Ante el Betis y el Atlético de Madrid, su versión se alejó bastante de aquella.

Sus números siguen siendo muy buenos, tal y como reflejan esos 28 goles en 41 partidos. Ante el Atlético de Madrid cometió algunos errores que la afición no suele perdonar, a lo que hay que añadir aquello de quedarse quieto, tras pérdida de balón y que provocaron la aparición de murmullos en la grada del Bernabéu.

Al margen de no leer muy bien lo que necesitaba el partido, en ocasiones le sucedió lo mismo a Vinicius, cuya tendencia es buscar el centro en más de lo que le pide el entrenador, los números de Mbappé hablan de unas escasa participación con tan solo un tiro a puerta (lejano y sin peligro), por 33 pases acertados y siete pérdidas de balón.

Ancelotti sabe que necesita al mejor Mbappé, que el fogonazo que mostró ante el City no basta. Por eso su misión no es otra que la de encontrar de nuevo esa versión que dos semanas atrás puso a todo el mundo de acuerdo y que no ha vuelto a dejarse ver. Pero preocupa más, los gestos y lo que enseña, que los goles en sí. Y en lo que insiste con especial enfásis es que uno y otro (Vinicius y Mbappé) terminen con aquello de los compromisos y que miren por el bien del equipo cuando se trata de una clara ocasión de gol.