Royal Pari podría ser excluido del fútbol nacional si no desiste de su amparo

Fuente: lostiempos.com

Para el jurista el panorama es claro, ya que existen tres jurisprudencias constitucionales de denuncias del ámbito deportivo ventilados en la justicia ordinaria.

Uno de los más sonados fue el caso de Robert Blanco (+), quien en el 2020 fue destituido como miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y fue expulsado de por vida de la dirigencia deportiva, debido a que presentó un amparo constitucional, tras que no ocupó el cargo de presidente de la FBF, después del fallecimiento de César Salinas (+).

Esta expulsión se dio, pese a que el amparo constitucional salió a favor de Blanco.

Los otros casos tienen que ver la petición que hizo Blooming a la gestión de Salinas, para que dé a conocer los números de cuentas bancarias y estados financieros de la FBF; y el amparo que se presentó en la Asociación de Fútbol La Paz.

“Son tres jurisprudencias constitucionales obligatorias y vinculantes para todas las instituciones, por lo que el amparo (de Royal Pari) tendría que ser declarado inadmisible en un primer momento por no haber agotado las instancias previas en el ámbito deportivo”, aseguró Zambrana en entrevista con Los Tiempos.

El martes, tras la reunión del Consejo de la División Profesional, el presidente de la FBF, Fernando Costa, sostuvo que enviaron “una misiva (a Royal Pari) donde hemos sido claros en exhortar a que se limiten a presentar todos sus recursos y defensas en la jurisdicción deportiva y que procedan de manera inmediata al retiro de ese amparo. Lo contrario significaría, en base en nuestros estatutos y la normativa FIFA y Conmebol, incluso desafiliación, así que esperemos no llegar a esa instancia y que recapacite la dirigencia del club Royal Pari y lo haga de manera inmediata”.

En el caso que el Inmobiliario, pese a la exhortación de la FBF, “desobedezca y no retire su acción, ya no será discrecional el accionar que tendrá la FBF, sino que será obligatorio, para que inicie el proceso de desafiliación, exclusión -similar con lo que pasó con Robert Blanco- de Royal Pari, porque caso contrario si no cumplen y no inician un proceso de desafiliación, los dirigentes máximos de la federación pueden ser pasibles de sanciones disciplinarias deportivas”.

Para Zambrana Royal Pari arriesga su futuro como institución, ya que los fallos de los tribunales deportivos señalan que el club inmobiliario debe volver a jugar en la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF), pero en el caso que continúe con su amparo, podría quedar incluso sin esa posibilidad.

“Recordemos que la sentencia deportiva, que fue ratificada por el Tribunal Superior de Apelaciones (TSA), indica que vayan y jueguen a la ACF, pero de persistir con el capricho de la acción de amparo constitucional, ya perderían esa posibilidad de competencia, inclusive de competir en la ACF, porque serían excluidos de toda competencia aficionado o profesional, de la organización administrativa del fútbol nacional boliviano”, manifestó el jurista deportivo.