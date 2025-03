Santa Cruz bajo el agua: Árboles caídos, canales y barrios inundados como consecuencia de la intensa lluvia

Las precipitaciones, que iniciaron en la madrugada y que se han prolongado, han causado múltiples estragos, afectando la movilidad, el servicio de transporte público y el ausentismo escolar.

Charles Muñoz Flores







Fuente: Red Uno

Santa Cruz de la Sierra enfrenta una jornada crítica este lunes 24 de marzo debido a las intensas lluvias y tormentas eléctricas que azotan la ciudad. Las precipitaciones, que iniciaron en la madrugada y se han prolongado por más de siete horas, han causado múltiples estragos, afectando la movilidad, el servicio de transporte público y la seguridad de los ciudadanos.

Uno de los incidentes más graves ocurrió con la caída de un árbol de gran tamaño, que obstruyó el ingreso principal a una avenida y afectó seriamente una vivienda.

Este no ha sido el único caso, ya que la directora de Gestión de Riesgo y Emergencia Municipal, Mary Luz Farfán, informó que se han atendido al menos cuatro reportes de árboles caídos en diferentes distritos de la ciudad, además de dos casos adicionales en los que los árboles cayeron sobre viviendas en el Distrito Municipal 12 y en la avenida Santos Dumont, a la altura del octavo anillo.

Pero los árboles caídos no son la única preocupación. En la doble vía a La Guardia y el sexto anillo, el canal de drenaje ha desaparecido bajo el agua, generando un alto riesgo para los conductores. Un ciudadano que transitaba por la zona advirtió: “Si se quedan en sus casas, mejor. Si están en el trabajo, no salgan. No se ve el canal de drenaje, y quien no conoce, se mete y chau es”, relató mientras grababa la escena.

Movilidad afectada y ausentismo escolar

Las inundaciones han complicado gravemente el tránsito en la ciudad. Avenidas, mercados y zonas de alto flujo vehicular registran tráfico lento y embotellamientos debido al agua acumulada. Semáforos averiados, como el de la doble vía a La Guardia y el cuarto anillo, agravan aún más la situación.

El transporte público también se ha visto afectado, con una notable disminución en la cantidad de micros en circulación. Esto ha impactado en la asistencia a los colegios, generando un considerable ausentismo escolar.

Recomendaciones y pronóstico

Ante la persistencia del mal tiempo, las autoridades instan a la población a extremar precauciones:

Evite estacionarse o transitar bajo árboles.

No acercarse a canales de drenaje, ya que el agua puede arrastrar a las personas.

Evite actividades recreativas o laborales en el río Piraí, donde se han registrado crecidas.

Según los pronósticos meteorológicos, la lluvia comenzará hasta el martes, con temperaturas que oscilarán entre los 22°C y 30°C, además de chubascos intermitentes en diferentes zonas de la ciudad.