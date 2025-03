Santa Cruz de la Sierra, sin guarderías ni desayuno escolar en las escuelas en el tercer mes del año

La concejal de Comunidad Autonómica (CA), Lola Terrazas, señaló que la Alcaldía cruceña había anunciado que las guarderías se abrirían el 17 de marzo; sin embargo, no funcionan. El concejal Manuel Saavedra, cuestiona que tampoco haya desayuno escolar.







Fuente: Unitel

Concejales de oposición de Santa Cruz de la Sierra denuncian que, pese a que se está a mitad de mes de marzo, a la fecha no funcionan las guarderías municipales ni hay desayuno escolar en las unidades educativas del municipio.

Por un lado, la concejal de Comunidad Autonómica (CA), Lola Terrazas, señaló que se está en una situación de emergencia porque los padres que trabajan no tienen donde dejar a sus hijos. “Al alcalde (Jhonny Fernández) no le interesa centrar su niñez en atención a la niñez”, opinó.

Agregó que pese a que la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra presupuestó 11 meses de funcionamiento de guarderías, estas solo atenderán ocho meses. Detalló que las guarderías debían funcionar desde febrero; sin embargo, pese a que se está a mitad de marzo aún no hay fecha de que empiecen a funcionar.

“No están abiertas porque no hicieron las contrataciones a tiempo, porque no priorizan el presupuesto para el cuidado de nuestra niñez, prácticamente al alcalde (al referirse a Jhonny Fernández) no le interesa la situación de los niños”, mencionó.

Acotó que la Alcaldía había anunciado que estos espacios se abrirían el 17 de marzo; sin embargo, no fue así.

Por su lado, el concejal de Demócratas, Manuel Saavedra, indicó que nunca antes pasó lo que se está viviendo en las escuelas, que se esté en la sexta semana de clases y a la fecha no se entregue el desayuno escolar.

[Foto: RRSS] / Pese a que se está en marzo todavía no se entrega desayuno escolar en escuelas cruceñas

“Imagínense la improvisación de esta gestión que los tiene sin desayuno escolar a los estudiantes y nadie sabe cuándo se comenzará a entregar, ni siquiera ellos (al dirigirse a la Alcaldía)”, dijo.

Recordó que el año pasado eran más de 14 empresas que juntas brindaban el servicio de desayuno escolar y este año la Alcaldía pretende que sea solo una.