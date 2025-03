Santa Cruz: Trabajadores de la Maternidad denuncian abandono y cumplen cuatro días de huelga

El personal exige mejores condiciones laborales, contratación de personal y solución al hacinamiento en neonatología.





Fuente: eldeber.com.bo

La huelga de hambre en la Maternidad Percy Boland de Santa Cruz cumple su cuarto día sin que las autoridades atiendan las demandas de los trabajadores. El personal denuncia la falta de insumos, la precariedad de los equipos de cocina, la reducción de presupuesto y el hacinamiento extremo en las salas de neonatología.

Trabajadoras de la cocina expusieron el deterioro de los equipos con los que deben preparar la alimentación de los pacientes. “Las ollas no sirven, el horno explotó dos veces y la peladora de papas dejó de funcionar hace más de un año. Todo lo hacemos a mano, incluso exprimir limones. Para las dietas, ya no podemos hacer pollo o carne al horno, ahora solo se hierve porque no tenemos cómo cocinar de otra manera”, relató una de las trabajadoras.

El sindicato de trabajadores también reclama la falta de personal y espacio adecuado para atender a los neonatos. El representante de Control Social, Andrés Panoso, alertó sobre la situación crítica en la unidad de neonatología, donde una sala diseñada para seis bebés llega a albergar hasta 25. “No hay dónde derivarlos y nuestro personal no abastece. A veces deben ser acomodados en sofás porque no hay espacio”, explicó.

Ante este requerimiento, el director del Sedes, Jaime Bilbao, se pronunció y aseguró que se consiguieron 10 ítems para enfermeras, pero que los currículos enviados por el sindicato fueron rechazados por no cumplir con el perfil requerido para neonatología. “Estamos esperando que nos envíen los documentos correctos para gestionar los contratos”, afirmó Bilbao.

Sin embargo, Laura Rojas, representante del sindicato, desmintió estas declaraciones y acusó a Bilbao de “mentir descaradamente”. “Hemos entregado más de 10 veces los currículos de personal capacitado. Él prefiere médicos antes que trabajadores de base. A la maternidad llegaron solo tres ítems para médicos, mientras que 170 fueron destinados a la universidad”, denunció.

Los huelguistas anunciaron que radicalizarán sus medidas si no reciben una respuesta inmediata. “No solo luchamos por los trabajadores, sino por la población, por las madres y los niños que merecen una atención digna”, afirmó Rojas.