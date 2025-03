Se está moviendo el escenario político

Carlos Hugo Molina

El debate se verá enriquecido por la incorporación del Federalismo y aparece la pregunta, ¿en qué queda la encuesta que ya realizó Marcelo Claure, con todos estos cambios?.

1. Luis Fernando Camacho anunció que no participará de la encuesta para designar al candidato de la Unidad y que apoyará al mejor posicionado. Esta decisión podría generar un ajuste de escenario electoral en Santa Cruz y en el occidente.

2. En la Unidad, mantienen sus aspiraciones Amparo Ballivián, Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga.

3. El MNR, el partido de la Revolución Nacional, se suma a Samuel Doria Medina.

4. Juan del Granado del Movimiento Sin Miedo, se suma a Samuel Doria Medina.

5. Branko Marinkovic declina sus pretensiones presidenciales y se suma a Tuto Quiroga.

6. Carlos Börth se suma a Samuel Doria Medina.

7. Rodrigo Paz mantiene su aspiración presidencial. No está considerado en la encuesta de la Unidad por no ser parte de ella, ni en la encuesta de Marcelo Claure, por no haber aparecido en lugar relevante en las dos anteriores.

8. Mantienen su duda las candidaturas de Eva Copa y Jaime Dunn.

9. UCS no define candidato ni alianza.

10. La noticia de mayor impacto mediático ha sido el anuncio sorpresivo que se unen Manfred Reyes Villa y el Dr. Chi, manteniendo todavía su independencia y esperando una encuesta que decidirá al candidato.

11. La posible alianza incorpora coincidencias en torno a “ideas de libertad y federalismo”.

12. Es la primera vez, en esta campaña, que se propone el federalismo de una manera inequívoca y como parte de un acuerdo. El 4 de febrero, en el debate de Nueva Economía, El Deber y Radio Panamericana, el Dr. Chi propuso una República Federal con medidas económicas que apunten al emprendedurismo y a la independencia de los gobiernos subnacionales. No tuvo mayor repercusión.

13. Las propuestas electorales se han centrado en la crisis económica, la desinstitucionalización de la democracia, la corrupción y las grandes medidas de salvataje que deberán aprobarse desde el gobierno central.

14. Se podría decir que esta es una elección nacional y luego vendrán las regionales, y quien lo haga, tendrá razón, parcialmente; resulta que todos los problemas de la gente cotidiana, son locales y departamentales y deben tener un diseño de ejecución que ahora sí, exigirá ya no solo un pacto fiscal que es una parte de la ecuación. Sin un Pacto Territorial que defina otra manera de gestión pública, el país seguirá recorriendo el camino de la inviabilidad.

Y a los partidos y organizaciones políticas, les nace otra responsabilidad: la selección de los mejores cuadros ciudadanos para resolver elección parlamentaria, primero, y luego la que corresponde a gobernaciones y municipios. Si los partidos y lideres tradicionales buscan a sus cuadros tradicionales, querrá decir que no han aprendido mucho en estos 20 años de zafarrancho.

15. Somos 11.312.620 habitantes distribuidos en 1.098.581 km². En este momento vivimos alrededor del 80% de la población en áreas urbanas, en un país que no reconoce la existencia de migración y ciudades. En 35 municipios/ciudades mayores de 50.000 habitantes, se concentra casi el 80% de la población total, y en 256 municipios que suman el 70% del territorio, no existe un hospital de 2do nivel y otros servicios elementales. Sin gobernaciones y gobiernos municipales autónomos, la realidad lo está demostrando, el centralismo sólo, está materialmente imposibilitado de administrar el territorio y darle solución a los problemas de la gente.

16. De los candidatos, el único que se conoce a territorializado sus propuestas a niveles departamentales es Samuel, necesitando concretarlas con los otros 3 actores públicos, departamentos, municipios y autonomías indígenas, lo que ya no le costaría mucho. La experiencia administrativa de Tuto carece de la experticia que da la visibilidad y presión que tienen los alcaldes sobre si por parte de la población; sin embargo el haber administrado programas de diálogos democráticos desde la vicepresidencia y el periodo del ejercicio presidencial, seguramente le aportó los conocimientos imprescindible para entender a la población que siente el centralismo como un oprobio.

Hay 2 candidatos, Manfred y Rodrigo que por su experiencia municipal y sensibilidad autonómica pueden evaluar adecuadamente el tema y plantear soluciones fuera del centralismo. Y Amparo Ballivián puede hacerlo, también, por su experiencia en áreas del sector público con presencia territorial.

17. Nadie se había animado a incorporar el territorio, con la palabra Federal, y este es un buen momento de ajuste. Si los candidatos asumen que 9 gobernadores y 343 autoridades locales pueden ser sus mejores aliados para generar desarrollo, se estarían liberando del 80% de las preocupaciones que tiene la gente y que no es el presidente ni los ministros, allá, a 3.600 metros, que le darán solución. Y así, gobernadores, alcaldes y autoridades indígenas, podrán cumplir su tarea desde sus territorios, lejos del Ministerio de la Presidencia y de los fondos que atropellaban sembrando corrupción.

18. Frente a todo este reacomodo y el que todavía falta, me queda una duda filosófica: ¿En qué queda la encuesta que ya realizó Marcelo Claure?

Dijo que quería ayudar a la población a decidir mejor. Parece que las cosas se están arreglando más rápido de lo que se pensaba. ¡Y claro que todos queremos un candidato democrático que le gane al MAS!