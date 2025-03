¿Qué pasa con el combustible de avión? El ministro Montaño asegura que le garantizaron el suministro

La autoridad del Gobierno indicó que se reunió con personeros de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

eju.tv / Video: Fama, poder y ganas

Hay preocupación en el sector de la aviación por el suministro de Jet Fuel, el combustible para los aviones. El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, se refirió a este asunto y dijo que las autoridades del sector le garantizaron la provisión inclusive para las aeronaves que llegan de otros países.

La autoridad del Gobierno indicó que se reunió con personeros de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) que le indicaron que el suministro es regular.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«Eso es lo que menos ha sufrido en estos tiempos en lo que ha sido limitado en la distribución, por lo tanto, de acuerdo al informe que nos ha dado no solamente en YPFB, sino también la ANH, es que hay combustible para las aeronaves», señaló en una entrevista con Fama Poder y Ganas.

¿Entonces, no hay riesgo de que falte combustible de avión?, le preguntaron a la autoridad.

«Eso es lo que me han garantizado porque yo he hecho esta reunión no solamente este año, el año pasado también. No se olvide que en estas fechas también de cultivo, también hubo una diferencia de entrega de diésel principalmente, hice la reunión correspondiente, nos garantizaron», dijo.

Luego, se refirió a la visita de personeros de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés).

«Me visitó la IATA con todo su equipo ejecutivo. Nuevamente nos reunimos con el ministro de Hidrocarburos actual y también se garantizó que todas las aeronaves que lleguen a Bolivia, que quieran recargar en Bolivia, van a estar totalmente abastecidos», señaló.

Decreto

El gabinete ministerial autorizó esta semana, de manera excepcional y por el lapso de cinco años, que personas naturales o jurídicas privadas puedan importar Jet Fuel A-1 para su venta y comercialización.

La determinación se encuentra contemplada en el Decreto Supremo 5349 en el que se estipula que la importación debe cumplir los parámetros establecidos en el Reglamento de Calidad de Carburantes aprobado por Decreto Supremo 4718, del 18 de mayo de 2022.

La operación para adquirir el combustible de aviación, por parte del importador a la empresa operadora de planta de suministro de combustibles de aviación en aeropuerto en el territorio nacional no constituye distribución mayorista, señala el artículo 4.

Para este efecto, el importador deberá contar con las autorizaciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, dependiente del Ministerio de Gobierno, de acuerdo a la normativa vigente.