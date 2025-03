Senador Loza sobre citación a Evo: «El Gobierno tiene un plan para liberar a los acusados del golpe»

El legislador evista sostuvo que la convocatoria tiene «fines políticos» y que Morales no fue notificado para asistir el lunes.

eju.tv / Video: RKC

El senador evista Leonardo Loza se refirió este miércoles a la citación a Evo Morales para declarar ante la justicia por el caso de la crisis política de 2019. Afirmó que todo es parte de un plan del Gobierno para liberar a los acusados del supuesto golpe de Estado.

«El Gobierno tiene un plan, tiene una decisión de liberar particularmente a los acusados o de limpiar a los acusados del golpe de Estado que ocurrió, tienen un acuerdo, tienen un pacto, tanto con la Jeanine (Añez) como con el (Luis Fernando) Camacho, en cualquier momento el Gobierno los va a liberar y, para disimular, seguramente, intenta convocar al hermano Evo», declaró el legislador leal a Morales.

El líder cocalero es uno de los convocados como testigo en el juicio del caso denominado Golpe de Estado I. La audiencia está prevista en el Salón Rosado del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, para el lunes 31 de marzo a las dos de la tarde. Se advirtió que, en caso de que Morales no asista, se emitirá una orden de aprehensión en su contra.

«No sé a qué estará jugando el Gobierno porque no es de la justicia, para empezar, es decisión política del Gobierno, creemos que no se ha notificado como corresponde, en este caso, particularmente hablando del hermano Evo Morales, mientras que a uno no le notifiquen, no le comuniquen dónde tiene que ir, a qué tiene que ir, por supuesto no, estoy seguro, el hermano Evo Morales no va a asistir, recalco, son hechos absolutamente políticos para intentar distraer», sostuvo Loza.

El juicio por el caso golpe se encuentra en la fase de presentación de testigos. La anterior semana compareció el expresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, en tanto que la próxima tienen que presentarse, además del exjefe del MAS, el exvicepresidente Álvaro García Linea y el ministro de Gobierno de su administración, Carlos Romero.