«Soy un profesional de clase media, nunca me he dedicado a ser millonario»: Tuto anuncia que anticipará su declaración de bienes

El líder de Libre visitó Cochabamba y desde esa región dijo que cuando presente su candidatura también revelará al país la cantidad de bienes que posee y su patrimonio.

El precandidato del bloque de oposición Jorge Tuto Quiroga avivó el escenario electoral tras anunciar que anticipará la presentación de la declaración jurada de bienes. En ese marco, afirmó que es un profesional de clase media que no tiene vocación de ser millonario.

Recordó que cuando ocupó la silla presidencial (2001-2002) puso en vigencia el Estatuto del Funcionario Público y fue el primero en presentar su declaración jurada.

«Yo, en esta campaña, no voy a esperar al 17 de agosto; a tiempo de inscribirme, voy a mostrar mi declaración jurada de bienes. Soy un profesional de clase media, nunca me he dedicado a ser millonario, no es mi vocación, he rechazado ofertas”, señaló Quiroga en contacto con la prensa, según radio Pío XII de la Red ERBOL.

El líder de Libre es parte del bloque opositor que busca consolidar una candidatura única. De este proyecto también forma parte el empresario Samuel Doria Medina, con quien pugna para representar a la oposición. Del bloque también forman parte Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa, Vicente Cuéllar y Amparo Ballivián.

En criterio de Quiroga, los electores deben conocer los posibles conflictos de interés que puedan tener los candidatos a la hora de pedir el voto y antes de llegar a los cargos de orden público.

Con anterioridad, Tuto dijo que vive de trabajo vinculados con su profesión de ingeniero y que rechazó muchas ofertas laborales con las cuales pudo incrementar su patrimonio. Negó, en ese marco, que se sustente solo con la renta que perciben los exmandatarios.

En ese marco, apuntó al Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) al que señaló como el más corrupto de la historia del país. «En 20 años todo lo han adjudicado a dedo, por excepción, sin licitación. Nosotros estamos diciendo que debe volver a valer el Estatuto de Funcionario Público», dijo.