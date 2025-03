Territorio Indígena Multiétnico II exige la nulidad del convenio con el ficticio Estado de Kailasa

El Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II), de las naciones Tacana, Cavineña y Esse Ejja, denunció y rechazó las intenciones del grupo “ficticio” Estados Unidos de Kailasa que intentaron apropiarse de sus tierras vulnerando la soberanía e integridad nacional. Exigen la nulidad del “acuerdo” firmado.

“Nuestro territorio no está en venta, no se alquila y no es sujeto a ningún tipo de negociación. Nuestro territorio es legado de generaciones que los han cuidado y defendido con sangre y resistencia. Somos guardianes de esta Casa Grande, donde nuestros ríos, montes y caminos guardan la memoria de quienes nos antecedieron y el futuro de quienes vendrán. Por lo cual, ningún grupo externo, con máscaras y títulos de falsas naciones vacías, tiene derecho a pisotear lo que nos pertenece”, dice un pronunciamiento de los pueblos indígenas del TIM II.

El Territorio Indígena Multiétnico II señala que ante la información de la firma de “un acuerdo” con ese grupo de extranjeros “inescrupulosos”, algunos representantes de la nación Esse Ejja fueron manipulados aprovechando su situación de vulnerabilidad, para arrancarles una firma con la promesa de dinero fácil.

“Lo ocurrido con el ficticio Estados Unidos de Kailasa es un acto de engaño, de abuso y de burla contra nuestra autonomía y la unidad de las tres naciones que vivimos ancestralmente en lo que hoy se reconoce como el TIM II”, precisa el manifiesto.

La amenaza a Silvana Vincenti, una periodista de El Deber, por la publicación de una investigación sobre la presencia de ese Estado ficticio en el país, develó la concesión que firmaron los dirigentes en el marco de un acuerdo con representantes de Kailasa. Lo hicieron con los baure y cayubaba de Beni, y con los esse ejja del Territorio Indígena Multiétnico 2 (TIM 2) de Pando; además trataron de establecer relaciones con otras naciones, como las de tierras altas, a través de la Coordinadora Andina y del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq).

En el marco de la Constitución Política del Estado, el Estatuto Orgánico del TIM II, de la jurisdicción indígena “desconocemos y declaramos nulo de pleno derecho cualquier convenio que pretenda ceder nuestras tierras y territorio al ficticio Estado Soberano de Kailasa o a cualquier otro grupo externo que busque enajenar nuestra soberanía territorial”.

Asimismo, declararon personas no gratas y prohibieron el ingreso a las comunidades del TIM II y a todas aquellas personas vinculadas con el ficticio Estado de Kailasa, porque su presencia no responde a una visión de desarrollo, sino de engaño. Advierten que el fondo es lucrar con los territorios indígenas y el medioambiente.

“En nuestra condición de sujetos de derechos, exigimos a las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia que tome medidas inmediatas para garantizar la intangibilidad de nuestros territorios reconocidas en la CPE y leyes afines como marco regulatorio de nuestros derechos territoriales, y que sancione a quienes, desde dentro o fuera del país, se prestan como operadores para negociar la propiedad de algo que no es individual, sino patrimonio colectivo de los pueblos y naciones indígenas: las Tierras Comunitarias de Origen TCO’s. Asimismo, investigue y de con los autores que permitieron el ingreso al país y a los territorios indígenas de personas que lucran con la necesidad de las comunidades indígenas dañando su imagen y poniendo en duda la propiedad y sostenibilidad de los territorios indígenas”, se lee en el documento.

