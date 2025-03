“Vamos a salir de esta situación”: Iglesia pide no perder la esperanza ante falta de combustible y atención en hospitales

El monseñor Leigue manifestó que en medio de la falta de atención en hospitales, filas por combustible e incertidumbre por la economía no hay que perder el horizonte

Monseñor René Leigue, arzobispo de Santa Cruz

Fuente: UNITEL El monseñor René Leigue, arzobispo de Santa Cruz, se refirió este domingo a la difícil situación por la que se atraviesa en el país actualmente, en donde se registra una falta de atención en los hospitales, filas por combustible e incertidumbre por la economía. "Sabemos que estamos viviendo un momento muy complicado, tanto lamento que tenemos en los hospitales por falta atención. En las calles, las colas para combustibles, la misma realidad económica, preocupación y certidumbre que vivimos", dijo Leigue durante la homilía.





Ante esto, el arzobispo pidió a la población no perder el horizonte y en medio de este ambiente que vivimos, continuar con la esperanza para poder salir adelante, lo cual depende únicamente de nosotros.

“Pero en medio de todas estas cosas, no perdamos el horizonte, no nos apartemos de Dios, no perdamos la esperanza, no perdamos la esperanza de que vamos a salir de esta situación, pero todo eso depende de cada uno de nosotros, que le pongamos el hombro para salir todos de este momento difícil”, señaló.

Asimismo, pidió que recordemos que nos encontramos en tiempo de cuaresma el cual es un momento para compartir.

