Viceministro Silva sobre choferes de El Alto: “Un paro indefinido no soluciona nada, al contrario lo empeora”

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, señala que las movilizaciones anunciadas por transportistas de El Alto, van a “empeorar” la situación por la cual enfrentan varios sectores productivos por la falta de combustible.

“Con paros no vamos a solucionar absolutamente nada, consideramos que un paro indefinido no soluciona nada, más al contrario, empeora”, dijo Silva.

Las declaraciones de la autoridad se dan en un contexto por la crisis del combustible y por el anuncio de los choferes del transporte público de la ciudad de El Alto. Los transportistas activarán un paro indefinido este miércoles 19 de marzo.

Además, la autoridad dijo que “la población no quiere marchas, no quiere bloqueos, no quiere paro, la población quiere soluciones al tema del combustible, al tema del dólar”.

Silva señala que desde el Ejecutivo están tomando acciones para solucionar la distribución del carburante.

La Federación Andina de Choferes de El Alto emitió un instructivo a sus afiliados para ingresar en un paro indefinido desde el miércoles 19 de marzo por carburante y otras demandas que fueron señaladas en un documento firmado por su dirigente Reynaldo Luna.

Además, el sector anuncia la movilización por el “alza de precios de los repuestos que se elevaron al 100%, alza de precios y escasez de productos de la canasta familiar”, según el documento.