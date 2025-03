Vicepresidenta de Diputados: Samuel y Tuto dicen tener la solución a la crisis, pero no son capaces de venir

La diputada Deysi Choque indicó que la ausencia de Andrónico Rodríguez es una «hipocresía» con su llamado a entablar el diálogo.

eju.tv / Video: TL Estrella HD

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Deysi Choque, afirmó la tarde de este martes, durante el encuentro convocado por el Gobierno, que Samuel Doria Media y Jorge Tuto Quiroga dicen tener la solución a la crisis que atraviesa el país, pero que no son capaces de defender su posición en la cita organizada por la administración de Luis Arce.

«Hay que cuestionar a aquellos que dicen que se soluciona (el problema) con el diálogo y que no han tenido la capacidad ni la gana de venir a participar como Doria Medina, Tuto Quiroga y otros, que no se han hecho presentes cuando dicen tener la respuesta para solucionar la problemática, pero cuando toca defender una posición no son capaces de venir y enfrentar», manifestó la legisladora arcista.

El Gobierno lleva a cabo en esta jornada el «Encuentro por la estabilidad y la democracia», cita en la que se trata la situación económica del país, la escasez de carburantes y la realización de las elecciones.

El encuentro se llevó a cabo a iniciativa del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien fue el gran ausente de la reunión, ya que consideró que la cita debía llevarse a cabo entre autoridades de los órganos que administran el Estado y no incluir a magistrados «autoprorrogados» ni precandidatos.

«La no participación es una muestra clara de falta de voluntad, segundo, una falta de capacidad; si yo tengo capacidad y creo tener las respuestas a la problemática, voy y enfrento en el escenario que se ha tenido en el día de hoy», reprochó Choque, quien consideró la ausencia de Rodríguez como una «hipocresía» por tomar la iniciativa y luego ausentarse del encuentro.