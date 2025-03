Vocal Gutiérrez lamenta que la Asamblea no apruebe la ley del TREP

Por Boris Góngora

Fuente: La Razón

La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE,) Nancy Gutiérrez, lamentó este jueves que la Asamblea no apruebe la ley de incorporación de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) para las elecciones nacionales

“Como Tribunal Supremo Electoral estamos decididos a llevar adelante este sistema que desde ya no es vinculante. Yo no sé por qué se hacen tanto problema (los legisladores) y no explican a la población”, cuestionó la vocal electoral a Gigavisión.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El jueves 20, la Cámara de Diputados aprobó la ley del TREP y fue remitida a la Cámara de Senadores para su revisión.

Gutiérrez señaló que “existe” desconfianza dentro de la Asamblea y que no se “les puede conformar con nada”. Incluso, dijo que cuando se explicó esta norma en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, “algunos” legisladores no entendieron el cuerpo de la norma.

“Díganme si han entendido. Por lo menos uno de los diputados que estaba presente no entendió nada, es más, al pleno (de Diputados) creo que ha informado cualquier cosa, menos lo que realmente es el proyecto del TREP”, aseveró.

Además, mencionó que ve con preocupación el tratamiento de la norma porque ahora los legisladores “dicen no queremos TREP”. “Por fin quieren o no quieren primero. ¿Qué definan eso?”, afirmó.

Pidió definir esa situación, porque si no “retirará» el proyecto de ley. “Yo presenté (la norma) y si hay que arreglar algo que lo digan, pero que no lo rechacen de esa manera”.

Se trata del proyecto de Ley 414/2024-2025 de “Modificación de la Ley N° 026 de 30 de junio de 2010 del Régimen Electoral Sobre Sistema de Transmisión y Publicación de Resultados Preliminares”.

La norma prevé que el mismo día de la votación se pueda conocer los resultados preliminares de los candidatos ganadores y perdedores del proceso electoral del 17 de agosto.