Volodimir Zelensky: “Estoy listo para trabajar bajo el fuerte liderazgo de Trump para lograr una paz duradera”

En sus primeras declaraciones desde que Washington detuvo la ayuda militar a su país, el presidente ucraniano dijo que quiere recomponer su relación con su par estadounidense y pidió una tregua en la guerra con Rusia

Zelensky durante a la cumbre de líderes europeos para debatir sobre la seguridad europea y Ucrania este domingo (NTB/Javad Parsa/REUTERS)

Fuente: Infobae

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, dijo el martes que quería “arreglar las cosas” con Donald Trump y que deseaba trabajar bajo el “fuerte liderazgo” del presidente estadounidense para garantizar una paz duradera en Ucrania. Sus declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión entre ambos líderes, luego de que Trump ordenara una “pausa” en la ayuda militar estadounidense a Ucrania, tres días después de un altercado verbal en la Casa Blanca el viernes pasado.

En sus primeros comentarios públicos desde la suspensión de la ayuda, Zelensky pidió una “tregua” en el mar y en el cielo, en un post en la red social X en el que también agradeció a Washington su apoyo contra la invasión rusa.

I would like to reiterate Ukraine’s commitment to peace.

None of us wants an endless war. Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than Ukrainians. My team and I stand ready to work under…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2025