“Voy a respetar el resultado (de la encuesta), soy hombre de palabra”, asegura Samuel y traslada la pregunta a Tuto

Tuto Quiroga aseguró que ganará en la encuesta para ser el candidato presidencial del Bloque de Unidad de la oposición.

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- Ante la pregunta del precandidato Jorge Tuto Quiroga, si Samuel Doria Medina respetará el resultado de la encuesta del Bloque Opositor en caso que ‘Tuto’ sea elegido como el candidato a la presidencia de la alianza, el jefe de Unidad Nacional (UN) dijo que “es hombre de palabra” y trasladó la pregunta a su contrincante electoral.

“Yo creo que está absolutamente claro. Yo soy un hombre de palabra y dije, el que tenga más (votación) tiene que tener todo el apoyo. El año 2019 apoyé a Carlos Mesa. Entonces, creo que no hay ninguna duda respecto a que yo soy un hombre de palabra y voy a respetar (el resultado)”, respondió Doria Medina a la pregunta realizada en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

El empresario pateó la pelota y la puso del lado de su rival electoral al cuestionar, ¿qué pasaría si ‘Tuto’ no gana?, ¿él apoyará al que salga primero en la encuesta? Luego pidió a los entrevistadores que le hagan llegar la misma pregunta.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Más bien el problema está al otro lado. ‘Tuto’ dice que tiene la absoluta certeza de que va a ganar y que va a ganar y va a ganar. Cuando uno participa en política o en cualquier clase de proyecto en la vida, siempre existe la posibilidad de ganar o de no ganar, pero yo creo que ahí ‘Tuto’ está trancado porque dice: no, yo voy a ganar, estoy seguro, no hay duda”, agregó Doria Medina.