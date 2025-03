YPFB despacha 1.375 toneladas de GLP por día para atender la demanda

La petrolera estatal aseguró este sábado que no existe desabastecimiento de gas licuado de petróleo porque no es un producto importado como el diésel o la gasolina.

eju.tv / Fuente: AN-YPFB

De acuerdo con la proyección de la demanda, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó este sábado que despacha a escala nacional 1.375 toneladas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por día.

En la actualidad, la petrolera estatal despacha 452,3 toneladas en el departamento de La Paz, 201 toneladas en Cochabamba y 280 toneladas en Santa Cruz, volúmenes que fueron aprobados por el Comité de Producción y Demanda (PRODE).

«Producimos GLP y no hay ningún problema de abastecimiento. Para evitar filas y especulación, la población también puede comprar de manera directa en los puestos de venta de nuestras estaciones de servicio que comercializan el producto de forma normal a Bs 22,50 la garrafa», indicó el presidente de la petrolera pública, Armin Dorgathen.

Campos petroleros, las refinerías Gualberto Villarroel y Guillermo Elder Bell, y las plantas separadoras de líquidos Río Grande y Carlos Villegas aportan a la producción de GLP y contribuyen a garantizar el abastecimiento y distribución de este producto en beneficio de los usuarios del mercado interno.

«No hay escasez en GLP porque no es un producto importado. El GLP lo producimos y lo estamos distribuyendo de manera normal, por tanto, está totalmente garantizado. Algunas empresas distribuidoras dijeron que a raíz de no tener diésel no estaban distribuyendo GLP. Sin embargo, a todas las amas de casa les decimos que en las estaciones de servicio de YPFB van a encontrar las garrafas con GLP», añadió Dorgathen.

A través de sus 28 Plantas de Engarrafado de GLP, YPFB distribuye el producto envasado para el consumo interno de cada región.

Asimismo, YPFB habilitó 50 estaciones de servicio a nivel nacional para comercializar GLP directamente al usuario final, atendiendo la demanda de la población. Además, habilitaron horarios extraordinarios en La Paz y Santa Cruz, con la finalidad de envasar volúmenes adicionales de GLP.

«Desde la Planta Senkata, este sábado se despacharon aproximadamente 28.000 garrafas. Con la habilitación de un segundo turno, llegaríamos a superar las 32.000 garrafas. El producto está garantizado y descartamos cualquier tipo de desabastecimiento. Llamamos a la calma a la población», indicó Álvaro Tumiri Botello, gerente de Comercialización de YPFB.