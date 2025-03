YPFB gestionará dólares en el Banco Unión y buscará proveedores de combustibles que acepten pagos con USDT

El ministro Sergio Cusicanqui afirmó que «no hay una solución mágica, no hay una sola solución, sino que son varios instrumentos» para resolver el problema de los combustibles.

eju.tv / Video: Que no me pierda

El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, explicó los alcances del Decreto Supremo 5348 con el que el Gobierno autoriza a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) adquirir divisas y usar activos virtuales para comprar combustible.

La autoridad del Gobierno explicó que el trato, en primera instancia, es con el estatal Banco Unión. No obstante, también está facultado a acudir a otras entidades financieras.

La norma además avala las operaciones con «activos virtuales», es decir, que la petrolera estatal podrá usar criptomonedas para gestionar acuerdos con firmas que acepten el pago por carburantes con ese tipo de monedas. Cusicanqui reveló que se busca usar USDT, la moneda de Theter.

Banco Unión

«Es un instrumento más para que pueda obtener las divisas para la importación de combustible a través de la entidad bancaria pública que es el Banco Unión, se le da ese instrumento, ese mecanismo, para que pueda obtener esas divisas y de esa manera poder importar el combustible y abastecer al mercado nacional», señaló Cusicanqui en una entrevista con el programa Que no me pierda de la red Uno.

¿El Banco Unión tiene dólares? «Bueno, el Banco Unión, así como cualquier otro banco, también tiene sus clientes que son exportadores y que traen divisas, es en ese marco en el que se le permite y se le dé ese mecanismo y ese instrumento a Yacimientos para que pueda obtener la divisa extranjera para la importación de combustibles».

No obstante, Cusicanqui afirmó que «no hay una solución mágica, no hay una sola solución, sino que son varios instrumentos que se están generando para poder encaminar la solución a este problema de abastecimiento».

El ministro no precisó si esa transacción se realizará con base en el tipo de cambio oficial del dólar, pero señaló que «las entidades bancarias en general tienen sus mecanismos para poder proveer divisas».

«Ya será un relacionamiento directo que tenga Yacimientos con el Banco Unión u otra entidad bancaria que le pueda proveer de estas divisas», sostuvo.

Criptoactivos

Cusicanqui también se refirió a la otra parte del citado decreto que se refiere al uso de «activos virtuales» y señaló que «es una opción también que se tiene generada para este tipo de operaciones con el exterior» con el objetivo de «importar combustible a través de operaciones con activos virtuales, básicamente USDT«.

La USDT es una «stablecoins», es decir, una criptomoneda «estable» que mantiene el mismo valor respecto a un valor o activo externo, en este caso, el dólar americano. Su valor de tipo de cambio es fijo o atado al valor del dólar estadounidense. Un USDT equivale a un dólar estadounidense en el mercado externo.

Cusicanqui explicó que «Yacimientos, en este caso, tendría la opción de buscar, de comprar estas monedas virtuales, este criptoactivo, a través de los mecanismos que están establecidos de las plataformas, estos USDT».

En ese marco, la petrolera estatal buscará gestiones «con los proveedores que acepten este tipo de pagos y generar la importación de combustibles».

El ministro aseguró que «se tiene moneda nacional a través de la cual se puede también gestionar la compra de estos criptoactivos o la compra a través del Banco Unión de divisa extranjera y de esa manera generar mejores condiciones para la importación de combustible».

Cotización de USTD

En el caso de las USTD, Cusicanqui también evitó referirse a la cotización, que, según los portales especializados, es superior a la que señala el Banco Central de Bolivia de Bs 6,96 por dólar.

Según una publicación del ente emisor, al 10 de marzo de 2025, el precio de compra del Tether (USDT) era de Bs 11 y el de venta, Bs 11,32.

Cusicanqui dijo que «eso va a depender de las condiciones en las que pueda conseguir adquirir esos criptoactivos, esas USDT que se tienen a disposición».

Consideró que «son diferentes cotizaciones que se tienen, pero es un instrumento más que se le da a Yacimientos para poder importar los combustibles y de esa manera generar varias opciones para resolver estos problemas».