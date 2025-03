YPFB niega corrupción en importación de combustible; dice que adquiere a “los mejores precios”

Ante las denuncias, la estatal petrolera descarta un sobreprecio en la compra de carburantes y analiza acciones contra las personas que “constantemente están faltando a la verdad”.

Fuente: Correo del Sur

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) negó este jueves que exista un sobreprecio en la importación de combustible y aseguró que la calidad del producto que llega al país es internacional.

El vicepresidente nacional de operaciones de YPFB, Ariel Montaño, afirmó que las acusaciones en contra del proceso de importación de los carburantes son «difamatorias» y que “faltan a la verdad”.

Como ejemplo, dijo que los costos de importación de los países vecinos, como Perú y Chile, tienen un costo de $us 0,65 y $us 0,70, el litro de Diésel CIF; mientras, en el caso de Bolivia, tiene un costo de importación desde Arica a $us 0,68.

“Estamos importando dentro del rango de referencia de la región, no existe un sobreprecio como tal, sino lo que existe es una suerte de desconocimiento total y bastante imaginación por parte de algunas personas que están denunciando este tipo de hechos”, aseguró Montaño.

El ejecutivo de YPFB aseguró que los procesos de contratación de YPFB tienen la documentación y los certificados de calidad correspondiente.

“Tenemos la certeza de que la calidad del producto que estamos importando es una calidad internacional, con esto queremos decir a la población que pueda estar tranquila respecto a la transparencia a los precios de las importaciones de combustible”, afirmó.

Con relación a los costos, Montaño aseguró que YPFB obtuvo los “mejores precios de la región”.

En pasadas horas, el dirigente de la Confederación Nacional Hidrocarburífera, Energética y Petroquímica, Ludwig Sánchez, denunció que el Gobierno estaría adquiriendo combustible con sobreprecio y de baja calidad.

Debido a las acusaciones, Montaño anunció que se evalúan acciones contra las personas que “constantemente están faltando a la verdad” en relación a la importación de combustibles.