A Andrónico le falta valor, sigue los pasos de Evo y comete los errores de Arce, afirma Pedraza

Pedraza sostiene que «Andrónico es viable si se enfrenta con Evo Morales».

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- Sobre la reciente “desobediencia” de Andrónico Rodríguez a la convocatoria de Evo Morales, realizada “con carácter urgente y obligatorio” en Lauca Ñ, Cochabamba, el analista político Gustavo Pedraza afirmó que al presidente del Senado le falta valor para dejar de ser la sombra de Evo Morales. Aunque -dijo- sigue sus pasos, y también repite los mismos errores que el presidente Luis Arce.

“Veo que no se enfrenta y no se quiere enfrentar Andrónico a Evo. Él ha crecido bajo su sombra y no lo veo con la decisión de enfrentarse. Ahí me parece que esa es una expresión de falta de valor, de enfrentarse a quien le ayudó a surgir. Eso puede ser el sello del liderazgo de Andrónico. (Por lo que) su techo es muy bajo y no tiene proyección, definitivamente”, dijo Pedraza en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

Días atrás, Morales citó con carácter obligatorio a Rodríguez para una reunión programada para domingo 13 de abril a las 15:00 en Lauca Ñ. No obstante, Rodríguez viajó a España, donde participó en la Asamblea Ciudadana Estatal del partido Podemos. Además, sostuvo reuniones con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el líder político de izquierda Pablo Iglesias.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La cita en Lauca Ñ prometía ser un momento clave para definir no solo el futuro político de Andrónico, sino también subsanar las fisuras que tiene dentro del núcleo duro del evismo. «Andrónico va y se reúne con estos actores marginales de la política española y muestra que no tiene una visión fuerte, no tiene independencia, que está bajo el ala de los que fueron asesores de Evo, de los que prácticamente vinieron y quisieron enseñar lo que no sabían hacer en su país. Es lo peor que se puede cometer», señaló Pedraza.

En criterio de Pedraza, Andrónico «es viable si se enfrenta con Evo Morales. Si no se enfrenta y se calla, no es viable como liderazgo y lo mismo con Arce Catacora. No veo que él esté ahorita con ganas de hacerlo. Lo que veo es que (Andrónico) se ha ido por evitar enfrentarse, evitar asistir a los eventos de Evo».

Asimismo, para el analista político, Andrónico comete los mismos que Arce porque el presidente del Senado quiere demostrarle a Morales, y las organizaciones sociales del Chapare, que tiene contactos políticos en España, Argentina y otros países.

“Porque eso fue lo que lo condujo a la derrota a Arce Catacora, enfrascarse más en su pelea con Evo Morales, estatalizar esta pelea y básicamente descuidar y abandonar completamente el gobierno del Estado boliviano. Ellos se remiten a confrontarse con Evo Morales y se olvidan de la sociedad boliviana, del Estado, de la economía. Me parece que esos pasos los está siguiendo Andrónico. Es los mismos pasos de Arce Catacora”, manifestó Pedraza.