Activista denuncia que proceso contra Delius es declarado en reserva

eju.tv / Video: DTV

La activista de derechos humanos Angélica Ospina denunció que pasada las 11 de la mañana de este jueves la jueza Claret Llanos Martínez, del Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer declaró en reserva el caso de violación contra un niño de 12 años, cuyo principal acusado es Sebastián Delius Vaca Díez.

«Yo soy la jueza, esto es para todos los que se atrevan a estar publicando en las redes sociales lo que quieran, aquí no es el fútbol, no pueden venir a gritar, no pueden haber esas cuestiones, nada de publicar, por favor», declaró la autoridad judicial, en un video que circula en las redes sociales.

Delius fue extraditado desde España para responder ante la justicia por la acusación de violación de un menor de edad hace dos años, en el Colegio Alemán de Santa Cruz de la Sierra.

El documento publicado por la jueza dispone la reserva del proceso, asimismo prohíbe a los «sujetos procesales» hacer uso indebido de la información que se tiene dentro de la causa, desde la revelación de los actuados procesales hasta la identificación del acusado y de la víctima.