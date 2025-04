Agenda informativa: Choferes de los Yungas de La Paz inician bloqueo de caminos

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 2 de abril

Los tranportistas reclaman por el mal estado de las vías en Los Yungas. Foto: El Alteño

Boris Bueno Camacho / La Paz

– Choferes de los Yungas inician bloqueos

Los choferes que hacen el servicio a Los Yungas y el norte de La Paz inician un paro con bloqueos desde este miércoles. En principio, la dirigencia de transporte de los Yungas anunció que acataría la protesta de la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia, no obstante, esta se levantó; pese a ello, los yungueños determinaron continuar con la medida de presión, debido a la falta de provisión de combustibles en esa región del departamento, así como el pésimo estado de carreteras, afirman que la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) no cumple con el mantenimiento de esa red vial. La pasada semana, la dirigencia de la Federación Yungas determinó retirarse del diálogo con el gobierno y ratificó el bloqueo general en Nor y Sud Yungas. La mañana de este miércoles, algunos vehículos salieron de manera condicionada desde la Terminal de Minasa, en la sede de Gobierno.

– Transporte de Tarija anuncia paro indefinido por escasez de carburantes

Las asociaciones de autotransporte del departamento de Tarija anunciaron un paro a partir de este miércoles, debido al incumplimiento del Gobierno de abastecer de carburantes. La dirigencia de ese sector anunció el lunes que la medida tendrá carácter indefinido. Según Gabriel Pérez, secretario ejecutivo del transporte tarijeño, el paro podía ser suspendido solo si el gobierno respondía al pliego petitorio de manera escrita y no solo de palabra, debido a las varias veces que se comprometió y no cumplió. En la mayoría de las ciudades, el problema de la falta de combustible provoca largas filas desde hace varios meses. A ello se suma el reclamo de los transportistas por el estado de los caminos, que provocan daños a sus unidades, los cuales no son atendidos por la Administradora Boliviana de Caminos (ABC). Empero, en horas de la mañana, el transporte trabajaba de manera normal.

– Chi Hyun Chung y Manfred Reyes Villa se reúnen este miércoles

El precandidato presidencial Chi Hyun Chung afirma que sigue vigente la alianza que tiene con el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa. Este miércoles, ambos políticos se reunirán nuevamente para definir la fecha de la encuesta que debe definir cuál de ellos será el candidato de su coalición El precandidato de origen coreano planteará que la consulta se lleve a cabo el 17 de abril, antes de la inscripción de candidatos ante el TSE. Chi no está de acuerdo con el planteamiento del líder de Autonomía Para Bolivia – Súmate de realizarla el 18 de mayo. Hace unos días, uno de los voceros del también pastor evangélico anunció que una vez conocida la encuesta de Marcelo Claure ya no era necesario efectuar otra y pidió a Reyes Villa dar un paso al costado, porque Chi llevaba la delantera; sin embargo, la determinación de los dos líderes políticos es continuar con la consideración inicial.

– Marcelo Claure manifiesta que ya tiene pruebas de corrupción y las presentará al gobierno

El empresario Marcelo Claure anuncia que presentará las pruebas e indicios que tiene sobre supuestos casos de corrupción en Bolivia al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, para que inicie las investigaciones como fue su compromiso. Según el empresario, la lista es inmensa; empero, aclaró que no impulsará ninguna pesquisa por su cuenta porque cumple con dar a conocer las denuncias y que el resto del trabajo es de los organismos pertinentes. Indica que se encuentra en el proceso de recopilación de los datos y en su momento presentará a través de las redes sociales una parte de esa información. “Primero se hace lo correcto, se lo manda al Gobierno y se les dice: ‘señores, investiguen’. Si no vemos acción vamos a mostrarlo”, anuncia. Entre los diferentes casos, Claure desliza que uno de ellos apunta a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y un supuesto vínculo de algunos familiares de Luis Arce.

– El conflicto por el botadero de K’ara K’ara se agrava en Cochabamba

Este miércoles se cumplen 12 días de bloqueo en el botadero y las calles de la ciudad de Cochabamba continúan llenas de basura, lo que genera malos olores y focos de infección. La pasada jornada se llevó a cabo una reunión en la que la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía, la Gobernación, transportistas, comerciantes y dirigentes del Distrito 15 dialogaron para buscar una solución al conflicto por el botadero de K’ara K’ara, sin embargo, las personas movilizadas no asistieron a la convocatoria. Todos los sectores exigen una solución inmediata al bloqueo y se acabe con la acumulación de basura en las calles. Dirigentes del Distrito 15 no participan del bloqueo, pero exigen el cierre total del botadero, ya que afirman que la situación es insostenible para los habitantes de ese sector, por lo que el relleno sanitario debe trasladarse a otra zona. Ya son casi 8 toneladas de desechos que prácticamente cubren algunas zonas.