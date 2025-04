Agenda informativa: La Paz nuevamente será escenario de movilizaciones de los sectores en conflicto

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 24 de abril

La noche del miércoles las fuerzas policiales gasificaron a los mineros. Foto: Erbol/captura cadena A

eju.tv

– Continúa la movilización de los cooperativistas mineros como mecanismo de presión

Cientos de mineros cooperativistas provenientes del departamento de Potosí durmieron anoche en vías del dentro de la ciudad de La Paz con el objetivo de impedir la circulación vehicular por las principales vías del centro y de esa manera presionar al gobierno para que permita el inicio de un diálogo con el propio presidente Luis Arce Catacora sobre el pliego petitorio presentado por la dirigencia del sector. La tarde del miércoles, los principales dirigentes de los movilizados abandonaron la reunión con los ministros de Estado y argumentaron que estos no tienen la capacidad para responder a sus demandas, por ello, la exigencia giró a la reunión con el primer mandatario. Entre sus pedidos, exigen la venta del material explosivo sin incremento de precio, acusan a la estatal Fanexa de esconder el producto. Asimismo, piden la normalización de la venta de diésel y de gasolina.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

– Magisterio urbano rechaza oferta gubernamental y sale nuevamente a las calles

Los maestros urbanos de todo el país que se concentran en La Paz determinaron rechazar el preacuerdo elaborado tras una reunión entre sus dirigentes y autoridades del Ministerio de Educación a la cabeza de su titular, Omar Véliz, porque no llena las expectativas de las bases; por tanto, decidieron reforzar las movilizaciones en la sede de Gobierno hasta lograr la atención de sus peticiones. Por tanto, desde este jueves nuevamente se movilizarán por las principales calles del centro paceño previo a la instalación de una nueva vigilia en puertas del Ministerio de Educación. Entre los temas tratados en el diálogo estuvieron la actualización de los contenidos curriculares, la asignación de ítems docentes y otros aspectos incluidos en el pliego petitorio. Veliz enfatizó que la prioridad del gobierno es fortalecer el sistema educativo a través del consenso.

– Carniceros dialogarán con ministros sobre el precio de la carne de res

La Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia (Contracabol) asistirán este jueves a las 09:00 al diálogo con tres ministros y cinco viceministros, quienes fueron designados por el presidente Arce, con el fin de conversar sobre el alza del precio del kilo gancho de carne de res. Entre las demandas a tratar está la suspensión de exportaciones de carne, el combate al contrabando y el cierre de centros de remate. La dirigencia pedirá que las conclusiones sean suscritas con el presidente Luis Arce. El pliego tiene 13 puntos, entre ellos, la suspensión de la exportación de carnes de res de dos a tres años, el control del contrabando a la inversa, el cierre del centro de remate, y una retractación pública del ministro de Desarrollo Rural, Yamil Flores, quien, según el sector, dijo que el sector que es el que obtiene grandes ganancias por la venta del alimento.

– El presidente de YPFB debe declarar ante la ALP en el caso Botrading SA

Para este jueves está citado a declarar el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Armin Dorgathen, ante una comisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que investiga los pormenores del funcionamiento de la empresa Botrading SA, subsidiaria de la estatal petrolera que está en el ojo de la tormenta por supuestas irregularidades en la compra y venta de carburantes para el mercado nacional. Desde el lunes, la comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos por Botrading S.A. para el suministro de carburantes, lleva a cabo las entrevistas a los funcionarios de YPFB. El gerente de YPFB Refinación, Julio Camargo, y el exgerente de Botrading, Omar Alarcón, se presentaron este miércoles. Botrading ya tiene contratos comprometidos con la estatal petrolera de suministro de hidrocarburos para esta gestión.

– Zúñiga hablará ante la Fiscalía sobre la toma militar de junio de 2024

El excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, declarará ante el Ministerio Público sobre la asonada militar del pasado 26 de junio de 2024. La cita está programada para las 10:00 de este jueves en la Fiscalía de La Paz. El exjefe militar comparecerá ante los investigadores luego de la publicación del documental “¿Qué pasó el 26J en Bolivia?” presentado por el Ministerio de Gobierno hace tres semanas y las revelaciones que brindó desde su reclusión. Pero además se confrontará con los investigadores del caso tras sus revelaciones a medios de comunicación con los cuales se contactó desde la cárcel de El Abra, donde a la fecha está recluido. El exjefe militar dijo en un programa argentino que el supuesto “golpe” fue para que el Gobierno de Luis Arce gane popularidad. Zúñiga afirma que participó en una reunión en la que se habló de manipular el padrón electoral.

– Arranca la Fexco 2025 con la meta de generar un movimiento económico de $us 200 millones

La tercera versión de la Feria Internacional de Cochabamba (Fexco) abrirá sus puertas al público desde este jueves para que visite a los expositores que se instalarán en el campo ferial de la laguna Alalay durante 11 días. La vitrina económica fue inaugurada la noche de este miércoles por el alcalde de Cochabamba con un acto al que asistieron autoridades y personalidades destacadas. Según la autoridad, en este tipo de eventos, Cochabamba tiene un crecimiento del 2,5 por ciento del PIB departamental, es decir, casi un 0,57 del PIB nacional. Espera que en esta versión exista un movimiento de alrededor de 200 millones de dólares y que se superen las 350 mil visitas. Este año destaca la construcción de un nuevo pabellón y una plaza de comida para 25 mil personas. La Federación de Empresarios Privados de Cochabamba resalta la rueda de negocios que se realizará el 28 y 29 de abril.

– Una reunión interinstitucional evaluará situación en Palmasola tras caso de meningitis

Este jueves se realizará una reunión interinstitucional para evaluar la situación en el centro penitenciario de Palmasola tras haberse detectado en los pasados días un caso de meningitis, en consecuencia, definir nuevas medidas de contención. El caso confirmado de meningitis encendió las alertas sanitarias dentro del centro penitenciario más grande de Bolivia. Ante el riesgo de contagio, las autoridades decidieron restringir las visitas de niños, mujeres embarazadas y adultos mayores, como medida preventiva para frenar la propagación de la enfermedad. La decisión fue adoptada por el Ministerio de Gobierno y el personal de seguridad del penal, en coordinación con el Servicio Departamental de Salud (Sedes), en el marco de una alerta roja que también responde a casos sospechosos de influenza. Sin embargo, el privado de libertad contagiado ya está fuera de peligro, afirman los responsables sanitarios.

– Bolívar recibe al Palmeiras por la tercera fecha de la Libertadores

El partido, correspondiente a la tercera fecha del Grupo G, se pondrá en marcha a las 18:00 en el estadio Hernando Siles de La Paz. Un triunfo le permitirá a la academia alcanzar a su rival de turno en el primer lugar. Con tres puntos, Bolívar es segundo, fruto de una derrota y una victoria. Palmeiras tiene un puntaje perfecto hasta ahora. En pasados días el presidente de la institución celeste afirmó que si hay un equipo con un presupuesto de $us 8 millones que puede competir contra un equipo con un presupuesto de $us 260 millones, ese es Bolívar. Según el mandamás académico solo Bolívar puede lograr una hazaña de ese tipo, sobre los 252 millones de diferencia entre ambos planteles. Posición que es compartida por el cuerpo técnico y los jugadores, quienes aseguran que en la cancha están demás esas diferencias económicas y son once jugadores contra otros once los que pelearán por una victoria.