Agenda informativa: Manfred Reyes Villa y Chi Hyun Chung definen el futuro de su alianza este lunes en Santa Cruz

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 14 de abril

Manfred Reyes Villa y Chi Hyun Chung cuando sellaron su alianza. Foto: APG

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

– Reyes Villa y Chi se reúnen este lunes para definir futuro de su alianza

El líder de la alianza APB-Súmate, Manfred Reyes Villa se reunirá este lunes en Santa Cruz con el pastor evangélico Chi Hyun Chung, con el objetivo de consolidar su alianza de cara a las elecciones generales. Un punto central de la discusión será la necesidad de que Chi obtenga una sigla partidaria para poder definir un eventual candidato presidencial mediante una encuesta. Chi anunció en pasados días que contará con una sigla antes del 17 de abril, tema que será abordado en el encuentro. Tanto el titular de APB-Súmate como el candidato de origen coreano dejaron en claro que en el marco del acercamiento no irán como vicepresidente, un tema que fue aclarado en una anterior reunión llevada a cabo en La Paz. El plazo para el registro de organizaciones políticas y alianzas partidarias ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) vence el próximo viernes 18 de abril.

– Choferes de La Paz retoman movilizaciones con una vigilia

Desde las 08.00 de mañana de este lunes, los transportistas de La Paz retomarán sus movilizaciones con una vigilia en el atrio del Palacio Consistorial. El sector rechaza la ley de congelamiento de tarifas aprobado por el Concejo. Más de 7.000 choferes de transporte público, cuyos vehículos tienen restricción de circulación en lunes, se concentrarán en puertas de la Alcaldía para realizar la vigilia, que permanecerá hasta que el Concejo retome la sesión postergada desde la semana pasada. Según la dirigencia, la medida se llevará a cabo hasta que la presidenta del Concejo, Lourdes Chambilla, desista de promulgar esa norma, que atenta contra la economía el transportista. Luego de que la concejal Chambilla anunció que promulgará la ley; el sector del transporte cumplió un paro de transportes desde el mediodía del miércoles hasta el viernes. Ratificaron su presencia en el diálogo convocado por el alcalde Iván Arias.

– Transportistas orureños van al paro divididos

Tras la movilización anunciada por la Federación de Chóferes San Cristóbal para este lunes, la alcaldía de Oruro convoca al diálogo y solicita al sector reconsiderar esta medida. Empero, tres operadores del servicio de transporte urbano han manifestado su decisión de no acatar el paro. Los tres grupos, que incluyen a los grupos de minibuses rojos, verdes y celestes, han comunicado que no se sumarán al paro convocado por el directorio de la Federación de Choferes San Cristóbal. El sindicato de minibuses ‘los verdes’ señala que no hubo un consenso previo ni una consulta con las bases. Los minibuses ‘celestes’ recuerdan que existe la necesidad de trabajar con normalidad, especialmente debido a la crisis económica que ha afectado al sector desde la pandemia por Covid-19. En tanto, ‘los rojos’ ratifican su decisión de no sumarse a la medida, lo que debilita la convocatoria de la federación orureña.

– Productores de leche piden reunión con el gobierno y amenazan con bloqueos

La Federación Departamental de Productores de Leche (Fedeple) de Santa Cruz se encuentra en estado emergencia y movilización permanente ante la crisis que atraviesa el sector, marcada por la caída en la producción, el cierre de lecherías y la falta de respuestas a sus demandas económicas. Tras una asamblea de emergencia, el gremio conminó a los ministros de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, y de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Zenón Mamani, a participar en una reunión nacional este lunes en Cochabamba. De lo contrario, anunciaron el inicio de bloqueos en todo el territorio nacional a partir del miércoles 16 de abril. El sector desconoce al viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, como vocero. Exigen la asistencia de los ministros. Fedeple reitera que los productores enfrentan una situación crítica debido a los bajos precios regulados de la leche, que no cubren los costos de producción.

– Gremiales lanzarán convocatoria para marcha nacional

El máximo dirigente de la Confederación Nacional de Gremiales, César Gonzales sostiene que el Gobierno intenta silenciar al sector gremial debido a las constantes movilizaciones y reclamos realizados por la crisis económica, ello a propósito de que fue involucrado en un documental sobre la asonada militar del 26 de junio de 2024, donde se lo incluye en un supuesto gabinete ministerial civil que sería parte del gobierno de facto del excomandante del excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga. Según el dirigente gremial, el gobierno busca implicarlo por la marcha de Patacamaya a La Paz, 15 días antes de ese supuesto golpe. Finalmente, confirmó que la marcha nacional convocada por diferentes sectores sociales sigue en pie para el 23 de abril por la desatención del gobierno a las solicitudes del sector y de la sociedad en su conjunto. La convocatoria oficial se hará pública este lunes.

– COR El Alto convoca a congreso para este 14 y 15 de abril

La Comisión de Poder de la Central Obrera Regional (COR) El Alto convoca al noveno congreso el 14 y 15 de abril, en el estadio del Polideportivo Héroes de Octubre, para elegir al nuevo ejecutivo del ente matriz o ratificar al actual dirigente, Rogelio Mayta. El 2 de abril la COR convocó al segundo ampliado donde se conformó la Comisión Poderes y el actual ejecutivo, Marcelo Mayta, posesionó a los representantes de diferentes organizaciones. Reyna Ávalos es representante de Gremiales; Lidia Flores, representante de la Federación de Padres de Familia (Fedepaf) de El Alto; Javier Aruquipa, representante de Federación Sindical Única de Comunidades Agrarias del Radio Urbano y Suburbano de El Alto (Fesucaruso); Carla Poma, representante de Salud; y, Julia Choque, representante del Comité Ejecutivo, son los que forman parte de la Comisión de Poderes.

– El diputado Richard Ribera podría ser aprehendido en las próximas horas

El quinto mandamiento de aprehensión dispuesto por el Ministerio Público es contra el diputado de Creemos, Richard Ribera, dentro la investigación por la toma militar de la plaza Murillo el 26 de junio de 2024. Según el ministro de Justicia, César Siles, la orden fiscal está en curso de ejecución como parte de cinco ampliaciones de investigación presentadas. El diputado Ribera, mediante un video que circula en las redes sociales, rechazó la acusación en su contra por su supuesta participación en el alzamiento armado, proclamó su inocencia e indicó que se defenderá. Asimismo, afirmó que continuará en la lucha por la recuperación de la democracia y los abusos del Movimiento Al Socialismo (MAS). Por este caso, cuatro personas fueron aprehendidas, entre ellos el abogado Jorge Valda, quien fue liberado; el general de servicio pasivo Marco Bracamonte, el coronel de Ejército en retiro Mario Tanka y el periodista Bismarck Imaña.