Agenda informativa: vence el plazo para que las alianzas subsanen las observaciones del TSE

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 25 de abril

Frontis del TSE. Foto: La Razón

eju.tv

– Las alianzas tienen plazo hasta este viernes para subsanar las observaciones del TSE

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio plazo hasta este viernes para que las observaciones realizadas a tres alianzas políticas sean subsanadas; estas son de forma, según el ente electoral. Cuatro de las coaliciones no habrían presentado a cabalidad los seis requisitos que exige el reglamento de conformación de alianzas políticas. La notificación se dio a conocer el 22 de abril y se les dio tres días para poder subsanar. Este plazo fenece en esta jornada y si no son subsanadas las aclaraciones, no se habilitará a la alianza política. De las cuatro alianzas inscritas ante el TSE, la Alianza Popular —conformada por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), el Partido Socialista Revolucionario (PSR) y el Movimiento Autonomista de Trabajo y Esperanza (Mate)― no presentó observaciones. Las alianzas políticas Libre, Unidad, La Fuerza del Pueblo y Libertad y Progreso ADN fueron observadas.

– El TCP rechaza uno de los recursos que buscaba frenar las elecciones

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no dio curso al recurso de inconstitucionalidad que impulsan organizaciones indígenas para registrar sus propios candidatos a las elecciones presidenciales. Argumenta que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no emitió de manera oficial una resolución fundamentada y motivada sobre las dudas que tiene de la constitucionalidad de la Ley 1096, de organizaciones políticas. Es la segunda vez que el TCP devuelve este trámite porque incumplimiento de los requisitos que exige el Código Procesal Constitucional, en su Art. 80.lll, en sentido de que la autoridad u órgano que promueve una acción de inconstitucionalidad debe enviar su resolución fundamentada. Quedan todavía al menos cuatro recursos en trámite en la instancia constitucional. Esta decisión se conoce después de que el TSE y el TCP aseguraron que harán respetar el calendario electoral.

– Gobierno y cooperativistas instalan mesas para el cumplimiento del acuerdo

La Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) y las autoridades del Gobierno instalarán este viernes las mesas de trabajo sin la presión de las movilizaciones para definir los detalles del acuerdo global sobre el pliego de 19 puntos. El acuerdo impulsa la normalización de la entrega de carburantes no solo para los cooperativistas mineros, sino también para otros sectores. Sobre el suministro del material explosivos, insumo clave para la explotación de minerales, el gobierno se compromete a que será restituido en todo el territorio nacional. La instalación de mesas de trabajo deberá dar resultados en el “menor tiempo” posible para atender otras demandas. El Consejo de Administración de la Fencomin aseguró que, una vez logrado el acuerdo, la dirigencia informará a sus bases para que se levanten de inmediato los bloqueos y suspendan las movilizaciones en La Paz.

– Rueda Forestal 2025 reunirá más de 80 empresas en Santa Cruz

Este viernes 25 de abril, a partir de las 08:30, se llevará a cabo la 18.ª versión de la Rueda Internacional de Negocios de la Industria Forestal en el pabellón anexo Bolivia de la Feria Exposición, como parte de la ExpoForest 2025. El evento contará con la participación de 84 representantes del sector, provenientes de Bolivia y de 10 países. Este año se incorpora un espacio exclusivo para empresas certificadas FSC o con sello verde, promoviendo el manejo sostenible de los bosques. Jorge Ávila, gerente general de la Cámara Forestal de Bolivia, destacó que esta modalidad busca fomentar negocios con enfoque en sustentabilidad. En este segmento participarán 35 actores certificados, mientras que en la rueda general se han registrado 47 empresas. La iniciativa se consolida como un punto clave para la vinculación comercial y la promoción de una industria forestal sostenible.

– El expresidente brasileño Collor de Mello debe ingresar a la cárcel por corrupción en Petrobras

El expresidente brasileño Fernando Collor de Mello fue detenido esta mañana en la localidad de Maceió tras una orden del juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, que rechazó los recursos de la defensa contra la condena de 8 años y 10 meses de prisión en una investigación derivada de la megacausa Lava Jato. La justicia brasileña ordenó el inicio inmediato de la ejecución de la condena a ocho años y diez meses de prisión impuesta al exmandatario de ese país, El juez Alexandre De Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), ordenó el jueves la prisión inmediata del expresidente tras rechazar el segundo recurso presentado por su defensa. La condena, de ocho años y diez meses en régimen cerrado, se refiere a la participación del ex mandatario en un esquema de corrupción y lavado de dinero vinculado a BR Distribuidora, antigua filial de la petrolera estatal Petrobras.