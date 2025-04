Alcaldesa Reis: Las mujeres tenemos la capacidad y la fuerza para ser elegidas como presidentas

Reis sostuvo que es el momento en que todas las mujeres tengan el coraje de salir y ser candidatas a la gobernación, presidencia, vicepresidencia, alcaldía.

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- La alcaldesa de Cobija, Ana Lucía Reis, expresó su postura respecto a la participación política de las mujeres en Bolivia, señalando que las mujeres están en la capacidad de asumir las riendas del país, pero advirtió que el acceso al poder debe ser fruto del mérito y no únicamente de la imposición legal.

“Este país necesita, merece también, tener en un espacio de poder a nivel nacional, porque tiene la sensibilidad, la visión diferente que tiene una mujer. Tenemos la capacidad, la fuerza, pero la sensibilidad de ver de una manera más maternal, somos sentimentales sin perder nuestra fuerza, es la realidad que tenemos en nuestro país”, afirmó Reis en La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

Reis cuestionó que la presencia femenina en la política deba depender exclusivamente de leyes de paridad, pues “las mujeres deberían ganarse su espacio y no nos tienen por qué dar una pleitesía de decir a través de una ley que nos ganemos el espacio. Si el varón se lo tiene que ganar, la mujer tiene la misma capacidad y actitud”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Al recordar sus propias experiencias políticas, la alcaldesa relató que pasó muchas elecciones desde 2002, lo cual —dijo— refuerza su convicción sobre el esfuerzo y la determinación de las mujeres. “Siendo mujer buscamos nuestro espacio, igual que los hombres, viajando semanas y semanas por ríos, caminando dentro de las selvas, con todas las mismas dificultades. En ningún momento hemos retrocedido”, dijo.

Consultada sobre si su elección se debió a su género o a otras cualidades, respondió sin titubeos: “Nunca me sentí discriminada por ser mujer. He pasado por muchas elecciones desde el año 2002, y quienes votan por nosotros, son hombres y mujeres. Muchas veces tenemos conflictos políticos, pero no por ser mujer”.

En ese sentido, la autoridad edil lamentó la ausencia de más gobernadoras mujeres. “No hay gobernadoras mujeres también porque muchas como que tienen miedo a este espacio donde tienes que ir puerta a puerta, buscarte voto a voto. Yo creo que más bien es el momento en que todas tenemos que tener ese coraje, salir y ser candidatas realmente a los espacios de gobernación, de presidencia, vicepresidencia, alcaldía”, exhortó.

En ese sentido, la alcaldesa sostuvo se debería realmente respetar la alternancia. “Deberíamos estar hombre-mujer o mujer-hombre. Esto es importante, no podemos respetar una ley solamente de un cierto nivel hacia abajo”, afirmó Reis, haciendo énfasis en que la paridad debe ser efectiva en todos los niveles del Estado.