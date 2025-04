Alcaldía de La Paz ratifica tarifas vigentes, «actos de Chambilla son ilegales»

«Todo los actos que lleva adelante Lourdes Chambilla son ilegales», dijo Amparo Morales, directora Jurídica de la Alcaldía de La Paz, al restar validez a la promulgación de la ley, efectuada hoy por la presidenta del Concejo, y que congela el aumento de tarifas del autotransporte paceño, acordado anteriormente entre este sector y el alcalde Iván Arias.

“Aquí está, la he promulgado. He cumplido mis deberes, ahora aquí tiene que firmar la concejal secretaria (Lucía Mamani). Me he hecho decir de todo, pero aquí está. Pueden sacarme enmanillada si gustan por hacer un favor a la ciudad”, dijo Chambilla, tras promulgar la mañana de este jueves en una accidentada sesión, la polémica ley que anula el alza de pasajes para el transporte público.

Ante esta situación, la directora Jurídica de la Alcaldía, Amparo Morales, afirmó que la acción ejecutada por Chambilla no tiene sustento legal, porque no hubo quorum del Concejo y un concejal del MAS ( Chaín) usurpó funciones en flagrancia, a fin de apoyar la medida asumida «irregularmente» por la presidenta.

Morales insistió que quienes apoyaron la «promulgación» de la ley por parte de Chambilla han incurrido en delitos penales e instó al Ministerio Público a tomar acciones.

Choferes

Enterados de la promulgación de la norma, los choferes que realizaban una vigilia en puertas del palacio Consistorial, anunciaron que realizarán un ampliado de emergencia para decidir medidas en contra de la ley promulgada por Chambilla. Asimismo advirtieron que no acatarán la norma que establece que las tarifas del transporte vuelvan a las que regían antes de que el alcalde, Iván Arias, las aumentara en febrero.

“Sin apoyo del Concejo y a título personal y arbitrario (Chambilla) ha aprobado el proyecto de ley de congelamiento de las tarifas. Nosotros vamos a convocar inmediatamente a un ampliado de emergencia con nuestros diferentes secretarios generales y vamos a asumir medidas», advirtió el ejecutivo de la Asociación de Transporte Libre, Limber Tancara.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Federación de Choferes Urbanos de La Paz Chuquiago Marka, Santos Escalante, ratificó lo señalado por Tancara, «no vamos a permitir que una presidenta del Concejo, buscando un interés personal, quiera aprovecharse, esta buscando la confrontación», subrayó.