Amores de verano

La semana pasada, aquellos ilusos que creyeron que el así llamado “bloque de unidad” cumpliría con su acuerdo de enviar a un solo candidato, se dieron cuenta de que la unidad es algo que no se verá en estas elecciones, al menos no del lado de la así llamada oposición. Pero al otro lado tampoco le ha ido muy bien que digamos: Evo ha roto con el FPV por razones desconocidas; se rumorea que Evo quiso imponer su voluntad, sus candidatos, etc. etc., lo que puede ser cierto dado el carácter insoportable del líder de las seis federaciones de cocaleros.

Recuerdo que mi madre me contaba que en algún momento de 2002 se reunió con Evo para ver si hacían alianza para las elecciones, pero que las tratativas fueron simplemente inaguantables, que ella se fue protestando y luego el Evo mandó a grafitear la puerta de mi casa con un “Evo Soberanía”, mismo que todavía está ahí como recordatorio del genio explosivo del “comandante”.

Como quiera que sea, los del FPV decidieron dejar de lado su alianza con Evo y con los crespos hechos a muchos que habían confeccionado banderas, poleras, gorras y otros con los colores del partido de marras y el título “Evo Pueblo” que ahora deberán reciclar, esconder o reformar con los colores del partido con el que cierren el trato. Mientras tanto, corre el tiempo hasta el momento de la inscripción de candidatos y se sabe de reuniones, encuentros y acuerdos de toda naturaleza a lo largo y ancho del mundo político boliviano, que a falta de vedettes y entretenedores, representan la farándula para este país.

Lo que nadie puede negar es que el juego está interesante. Hace mucho que las posibilidades no se abrían tanto a tantos actores tanto antiguos como nuevos, cada uno prometiendo que será el ganador y gobernará, pero que además salvará al país de la galopante crisis en la que se está hundiendo. Vamos a alejarnos de apasionamientos por un momento y a analizar las posibles alianzas que podrían inscribirse la siguiente semana, pues el plazo vence el 18 de abril.

Por el momento, quien se constituye como el “caballo” con mejores expectativas es Andrónico Rodríguez, que si juega bien sus cartas, podría encabezar un bloque popular que lo llevaría a una victoria segura, quizás incluso en primera vuelta. Esto hace que sea la debutante (aunque tan debutante no es, pues ya ha ocupado cargos públicos) favorita de muchos y que reciba propuestas de diferentes frentes, incluso las facciones del MAS como MORENA y el ala arcista le coquetean más que obviamente. Andrónico debe recordar que las alianzas no siempre suman, si es que se anima a lanzarse como candidato y romper o llegar a un acuerdo con el evismo.

Quien ha hecho alianzas inteligentes es Samuel, que lleva hoy en sus filas a Barrientos, Requena y Lero, destacadas asambleístas, otrora parte de CC; ha firmado además con Juan del Granado; habrá que ver si su lanzamiento como candidato del “bloque de unidad” resulta legítimo para los votantes. Del otro lado Tuto no ha declinado su candidatura sino todo lo contrario, parece que se lanzará solo quizás con el FRI, pero es el “caballo” más golpeado de la temporada por su negativa a aceptar la encuesta acordada con el bloque. ¿Puede repuntar? Claro que puede, todavía nada se ha dicho en esta elección.

La alianza Manfred-Chi parece haber congelado a ambos candidatos, quienes por lo visto terminarán yendo por separado debido a que no se llega a un acuerdo sobre quién será el elegido para pelear por la silla (no de montar, sino presidencial). Mientras tanto, al bigotes lo ha desgastado el problema por la basura y el coreano parece estar tramando algo que desconocemos. Se siente el cálculo en esta alianza, veremos su desenlace este 18, a ver si van juntos o separados.

El “caballo” nuevo es Jaime Dunn, quien ha llamado la atención primero porque anunció que se lanzará como candidato por ADN y segundo porque se lo implicó con el supuesto golpe de Zúñiga, cosa que indignó a más de uno y ahora está recibiendo mucho apoyo. Dunn podría despojar a Tuto de su nicho electoral si éste no espabila y retoma fuerzas. Algunos analistas están diciendo que el titulado en relaciones internacionales con maestría en administración de empresas sería el tan añorado outsider que podría, en un giro de tuerca electoral, vencer en segunda vuelta a Andrónico o a quien salga primero en la elección.

Pero nada está dicho en esta competencia que ha tomado matices de novela, culebrón y melodrama donde las risas no faltaron. La emoción nos embarga a todos para ver quién se ceñirá la corona y ascenderá haciendo morder el polvo a todos. Sin embargo, debo ser aguafiestas y recordarles que quien gane en realidad no ganará del todo pues tendrá una bancada dividida y una crisis económica terrible que hasta el momento, aunque les doy mil vueltas, ningún programa de gobierno parece ser lo suficientemente convincente para resolver. Mucho me temo que será un gobierno de transición al que es posible que no le permitan terminar su gestión.

Tal vez deberíamos entender que esta elección no será el inicio de un nuevo ciclo, sino el fin de uno viejo, al que todavía le resta un poco más de decadencia para desaparecer.